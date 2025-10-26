黑豹旗／212隊爭冠正式開打！辜仲諒勉「女黑豹」打出自信風采

2025年第13屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今天於台南亞太國際棒球訓練中心成棒副球場開打，來自全國各地共212支球隊、超過4000名球員與教練齊聚一堂，爭奪全台青棒最高榮耀的冠軍錦旗。

黑豹旗為我國規模最大的高中棒球賽事，也是唯一設有女子組、並開放男女混合參賽的全國性比賽。今年賽事再創新高，連續兩年參賽隊伍超過210支、女黑豹球員與教練人數突破300人。運動部次長洪志昌、台南市體育局長陳良乾等貴賓皆親臨現場，見證歷史新紀錄誕生。

開幕戰由去年冠軍穀保家商對戰台北商大附中，賽前由港明高中儀隊震撼登場揭開序幕。中華民國棒球協會理事長辜仲諒於致詞表示：「中信盃黑豹旗是台灣基層棒運非常重要的一環。期盼所有球員在黑豹旗舞台上，學習棒球精神團結一致、永不放棄。」

冠名贊助的中國信託銀行董事長陳佳文也表示：「棒球是台灣最受喜愛的運動之一，中信銀行也始終是最堅定的支持者。連續13年支持黑豹旗這項意義深遠的賽事，期許所有選手都能秉持棒球精神，全力以赴、勇敢面對挑戰，盡情享受比賽。」

運動部次長洪志昌指出，黑豹旗是台灣青棒最具代表性的賽事之一，不分級、不分性別，所有熱愛棒球的學生都能同場競技。他也勉勵選手們在追逐勝利的同時，更要在校園中重視課業與品德，成為兼具實力與品格的全方位運動員，並在黑豹旗的舞台上留下豐碩成果與珍貴回憶。

今年持續辦理的女子組賽事，共有中山女中、台南女中與高雄女中三間女校與六間女子隊共九間學校參賽。中山女中原為棒球研究社，今年首度組隊參賽，展現學生自主與熱情，充分體現黑豹旗精神。辜仲諒特別邀請洪志昌次長、中信銀行陳佳文董事長及台南市體育局陳良乾局長，一同為三校代表致贈象徵勇氣與溫暖的橘紅色球帽，鼓勵「女黑豹」們在場上打出自信與風采，推動女棒運動持續發展。

開幕儀式後，主辦單位首次舉辦「黑豹旗精準控球王挑戰賽」，由國手與社團選手同場較勁，角逐「控球王」榮耀，最終由高苑工商Ｕ18國手許書誠脫穎而出。本屆宣誓代表由今年U18世界盃國手、穀保家商球員張乙安擔任，隨後比賽正式展開。最終穀保家商以26：0於第3局提前結束比賽，展現衛冕氣勢。