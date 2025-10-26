黑豹旗／台北商大杜承熹三振U18國手獲掌聲 穀保單局攻26分搶勝

黑豹旗青棒賽今天開打，開幕戰由台北商大與上屆冠軍穀保家商交手，穀保1局下就攻得26分，台北商大先發投手杜承熹三振U18國手張乙安獲滿場鼓掌，穀保以26比0、3局搶勝。

2025年第13屆中信盃黑豹旗今天在台南亞太國際棒球訓練中心開打，開幕戰由上屆冠軍新北市穀保家商與今年的「籤王」台北商大交手。

穀保1局下攻勢就不斷，開賽接連4支二壘打攻下3分，台北商大先發投手杜承熹對上今年U18世界盃棒球賽國手張乙安投出三振，滿場觀眾送上掌聲。

杜承熹抓下第1個出局數後，沒能繼續壓制穀保打線，接連被敲出安打、投出保送，守備也沒有幫忙，讓穀保一口氣打了兩輪後退場，接替投手也沒能止血。

穀保1局下單局合計打了30人次，包括陳耀杰場內滿貫砲，單局攻下26分，最後許子彥敲出滾地球形成雙殺才結束攻勢。

穀保今天由隊長王銘賢擔任先發投手，石主恩、顏禮君依序登板，3任投手各投1局，合力送出9次三振、無失分，沒讓台北商大有機會踏上壘包。

今天開幕戰前安排「黑豹旗精準控球王挑戰賽」，由今年U18世界盃棒球賽國手與社團球員同場較勁，角逐「控球王」榮耀，最終由高苑工商許書誠脫穎而出；這屆宣誓代表則是同為今年U18世界盃國手、穀保家商球員張乙安。