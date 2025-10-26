中職／象猿爭霸戰終於要恢復了 前4戰總觀眾人數破紀錄

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
中職總冠軍賽第4戰將在桃園棒球場開打，賽前工作人員賣力整理場地。記者藍宗標／攝影
中職總冠軍賽因雨停賽4天，今天將在桃園棒球場恢復進行，儘管最近天氣不佳，影響許多球迷的行程，但今天樂天桃猿中信兄弟隊第4場爭霸戰照常滿場，球團證實會有18000人進場觀戰。

今年總冠軍賽熱度超高，前3戰在台北大巨蛋湧進11萬7088人，包括第一、二場比賽都是4萬人爆滿，猿隊暫以2勝1敗領先，從過去「台灣大賽」戰況看來，封王機率超過6成5。

猿隊今天回到桃園主場迎敵，賽前4小時已有不少球迷在場外聚集，球團工作人員指出，儘管最近幾天出現部分退票狀況，但只要有人取消，立刻就會有人補上，因此一直維持滿場狀況。

桃園地區白天仍是陰雨，但球場狀況維持不錯，下午5點開打時間沒有變動，總冠軍賽總觀眾人數可望達到13萬5088人次，將會締造歷年「台灣大賽」前4戰最佳紀錄。

樂天桃猿 台灣大賽 中信兄弟

