中職／沒泡成「桃園壩」 兩軍教頭認證可以比賽的狀態

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
中信兄弟隊期盼扳平戰局。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊期盼扳平戰局。記者季相儒／攝影

桃園棒球場經過連日強降雨後，今天迎接在台灣大賽第4戰開門接客，不是以往的「桃園壩」形象，兩軍教頭都認證場地沒有問題，雙雙對場地整理人員致上感謝。

台灣大賽原訂周三要進行第4戰，受到連日雨勢影響，停戰4天，改期到今天進行，桃園地區昨天雨勢已經稍有停歇，工作人員針對可整理區域提前展開作業，至今天下午1點，猿隊教頭古久保健二與翻譯一起到場上內野、外野都巡視一圈。

古久保健二表示，場地大致上沒有什麼問題，要注意的是，可能會比看起來更滑一點，「有跟選手說，練習時就要去感受哪裡會是滑的。」兄弟教頭平野惠一也表示，剛剛自己看了一下，認證是可以比賽的狀況。

兄弟今天維持前戰贏球的相同打線，王威晨依然是第一棒、指定打擊，是否有可能在這波系列賽負擔守備？平野惠一表示，還是要看他本人身體狀況，雖然是希望他能守備，他本人也都說可以，但做出判斷是總教練的工作。

中信兄弟隊台灣大賽G4先發陣容

1棒 王威晨 指定打擊

2棒 岳政華 中外野手

3棒 王政順 三壘手

4棒 許基宏 一壘手

5棒 詹子賢 左外野手

6棒 江坤宇 游擊手

7棒 岳東華 二壘手

8棒 高宇杰 捕手

9棒 宋晟睿 右外野手

先發投手：羅戈

台灣大賽 平野惠一 古久保健二

