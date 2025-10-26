聽新聞
中職／沒泡成「桃園壩」 兩軍教頭認證可以比賽的狀態
桃園棒球場經過連日強降雨後，今天迎接在台灣大賽第4戰開門接客，不是以往的「桃園壩」形象，兩軍教頭都認證場地沒有問題，雙雙對場地整理人員致上感謝。
台灣大賽原訂周三要進行第4戰，受到連日雨勢影響，停戰4天，改期到今天進行，桃園地區昨天雨勢已經稍有停歇，工作人員針對可整理區域提前展開作業，至今天下午1點，猿隊教頭古久保健二與翻譯一起到場上內野、外野都巡視一圈。
古久保健二表示，場地大致上沒有什麼問題，要注意的是，可能會比看起來更滑一點，「有跟選手說，練習時就要去感受哪裡會是滑的。」兄弟教頭平野惠一也表示，剛剛自己看了一下，認證是可以比賽的狀況。
兄弟今天維持前戰贏球的相同打線，王威晨依然是第一棒、指定打擊，是否有可能在這波系列賽負擔守備？平野惠一表示，還是要看他本人身體狀況，雖然是希望他能守備，他本人也都說可以，但做出判斷是總教練的工作。
中信兄弟隊台灣大賽G4先發陣容
1棒 王威晨 指定打擊
2棒 岳政華 中外野手
3棒 王政順 三壘手
4棒 許基宏 一壘手
5棒 詹子賢 左外野手
6棒 江坤宇 游擊手
7棒 岳東華 二壘手
8棒 高宇杰 捕手
9棒 宋晟睿 右外野手
先發投手：羅戈
