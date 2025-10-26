快訊

路邊遇昏迷者急幫CPR 外送員趕送餐違規挨罰…網感動：我來繳罰單

人工智慧還能這樣玩！她設計「AI幼兒」、寫歌創作 拓展跨領域應用

執行合規？非洲豬瘟場特約獸醫「一查有2人」 台中農業局：啟動調查

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／4天緩兵都滿血回歸 桃猿、兄弟教頭談換投都說「派出最好投手」

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
中信兄弟期盼羅戈上演復仇記，率隊扳平戰局。記者陳正興／攝影
中信兄弟期盼羅戈上演復仇記，率隊扳平戰局。記者陳正興／攝影

中華職棒總冠軍賽延後4天重啟戰線，也讓樂天桃猿、中信兄弟隊都滿血回歸，兩軍教頭談到先發投手「換牌」，給出一樣的答案，猿隊教頭古久保健二、兄弟教頭平野惠一口徑一致，「拿出我們最好的投手去對決。」

第4戰原訂周三進行，猿隊出牌凱樂，兄弟則是派出鄭浩均，當天宣布延賽時仍維持原本出牌，隨著直接宣布延後4天再戰，兩隊昨天公告都更換先發投手，而這也造就本季最強的兩位投手威能帝、羅戈，首度對決就是在台灣大賽。

樂天王牌威能帝肩負聽牌重責大任。圖中央社提供
樂天王牌威能帝肩負聽牌重責大任。圖中央社提供

賽前談到更換先發投手，古久保健二表示，因為已有足夠間隔天數，相信選手都已恢復狀況，「以我們最好的投手去對決。」他也不意外兄弟改推羅戈，「兩位都是很好的投手，沒有那麼容易突破，團結一心想辦法一分、一分搶下來。」

台灣大賽首見停戰4天後續戰，對雙方都是新的考驗，古久保健二表示，「4天沒比賽，狀況可能有好有壞，現在開始就是用全新的心情去面對比賽。」

古久保健二 樂天桃猿 羅戈

延伸閱讀

中職／象猿G4延賽對傷兵利多…平野惠一特別提醒：要照顧身體

中職／G4延賽先發不變 平野惠一想起那年日職「雨戰」

中職／古久保看到平野惠一偷笑 猿象教頭談轉播「沒有畫面」

中職／兄弟切換「挑戰者模式」扳回一城 平野惠一：我們知道站起來的方法

相關新聞

中職／桃猿迎戰G4推「啃老」打線 林泓育首度出賽

中華職棒總冠軍賽延賽4天後，預計在今天重燃戰火，第4戰上演樂天桃猿隊威能帝、中信兄弟隊羅戈王牌正面對決，握有2勝的猿隊先...

中職／台灣大賽「換牌」再戰G4 滿血羅戈vs.滿血威能帝

中華職棒總冠軍賽戰線一口氣停戰4天，預計將於明天桃園棒球場進行第4戰，雙方先發投手換牌，皆推出陣中王牌，中信兄弟隊由羅戈...

中職／沒泡成「桃園壩」 兩軍教頭認證可以比賽的狀態

桃園棒球場經過連日強降雨後，今天迎接在台灣大賽第4戰開門接客，不是以往的「桃園壩」形象，兩軍教頭都認證場地沒有問題，雙雙...

中職／象猿爭霸戰終於要恢復了 前4戰總觀眾人數破紀錄

中職總冠軍賽因雨停賽4天，今天將在桃園棒球場恢復進行，儘管最近天氣不佳，影響許多球迷的行程，但今天樂天桃猿、中信兄弟隊第...

中職／G4不出賽名單出爐 桃猿洋投凱樂確定前4場0亮相

中華職棒總冠軍賽今天進行第4戰，雙方不出賽名單出爐，猿隊從原訂第4戰洋投凱樂先發，經過4天延賽後改推威能帝，凱樂今天列在...

中職／4天緩兵都滿血回歸 桃猿、兄弟教頭談換投都說「派出最好投手」

中華職棒總冠軍賽延後4天重啟戰線，也讓樂天桃猿、中信兄弟隊都滿血回歸，兩軍教頭談到先發投手「換牌」，給出一樣的答案，猿隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。