中職／4天緩兵都滿血回歸 桃猿、兄弟教頭談換投都說「派出最好投手」

中華職棒總冠軍賽延後4天重啟戰線，也讓樂天桃猿、中信兄弟隊都滿血回歸，兩軍教頭談到先發投手「換牌」，給出一樣的答案，猿隊教頭古久保健二、兄弟教頭平野惠一口徑一致，「拿出我們最好的投手去對決。」

第4戰原訂周三進行，猿隊出牌凱樂，兄弟則是派出鄭浩均，當天宣布延賽時仍維持原本出牌，隨著直接宣布延後4天再戰，兩隊昨天公告都更換先發投手，而這也造就本季最強的兩位投手威能帝、羅戈，首度對決就是在台灣大賽。

樂天王牌威能帝肩負聽牌重責大任。圖中央社提供

賽前談到更換先發投手，古久保健二表示，因為已有足夠間隔天數，相信選手都已恢復狀況，「以我們最好的投手去對決。」他也不意外兄弟改推羅戈，「兩位都是很好的投手，沒有那麼容易突破，團結一心想辦法一分、一分搶下來。」

台灣大賽首見停戰4天後續戰，對雙方都是新的考驗，古久保健二表示，「4天沒比賽，狀況可能有好有壞，現在開始就是用全新的心情去面對比賽。」