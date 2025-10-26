快訊

路邊遇昏迷者急幫CPR 外送員趕送餐違規挨罰…網感動：我來繳罰單

人工智慧還能這樣玩！她設計「AI幼兒」、寫歌創作 拓展跨領域應用

執行合規？非洲豬瘟場特約獸醫「一查有2人」 台中農業局：啟動調查

聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲盃女棒／中華隊投打正常發揮 首戰花5局輕取香港

中央社／ 台北26日電

亞洲盃女子棒球錦標賽今天開打，中華隊首戰與香港交手，3局下一口氣攻下10分大局、奠定勝基，5棒林珈羽單場3安4打點，打擊表現最亮眼，中華隊終場以13比2、5局搶下首勝。

2025年第4屆亞洲盃女子棒球錦標賽在中國杭州舉行，中華隊由總教練李明益領軍，今天首戰投打發揮，1局下2人出局後，靠著接連四壞保送、盜壘、失誤、林珈羽適時安打，一棒送回2分。

中華隊3局下靠著接連安打、盜壘、林珈羽三壘打，再替球隊送回2分；中華隊攻勢延續，靠著保送、杜育娟二壘打再拿2分，謝文靜安打送回團隊第7分；接著接連保送、暴投跑回分數，陳曉梅清壘三壘打，一棒送回3分；黃巧芸補上安打，送回團隊第12分。

此外，中華隊4局下再添分數，靠著保送、謝鈺瀅三壘打，替球隊再拿1分保險分。中華隊團隊敲出9支安打，加上對手送上8次四壞保送，攻勢串連，拿下比賽勝利。

中華隊先發投手王筱蒨總計投3局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、無失分；吳蕊延、胡慧君依序後援登板，各投1局，僅在5局上失掉2分，沒有擴大失分危機、幫助球隊守住勝利，王筱蒨為勝投。

中華隊首戰搶勝，明天上午將與印度隊交手。上屆冠軍日本隊今天首戰與斯里蘭卡交手，大比分差以31比0、4局搶勝。

棒球 日本隊

延伸閱讀

英國發半年報告指香港民主自由受侵蝕 港府怒駁抹黑

告五人快閃香港掀暴動！「等不及唱紅館」雲安狂嗑煲仔飯秒進健身房

香港半島酒店探秘！直擊3大隱藏景點 唯受邀VIP可一探究竟

中共何時「二次光復」台灣？學者王耀宗：這時間點較可能

相關新聞

中職／桃猿迎戰G4推「啃老」打線 林泓育首度出賽

中華職棒總冠軍賽延賽4天後，預計在今天重燃戰火，第4戰上演樂天桃猿隊威能帝、中信兄弟隊羅戈王牌正面對決，握有2勝的猿隊先...

中職／台灣大賽「換牌」再戰G4 滿血羅戈vs.滿血威能帝

中華職棒總冠軍賽戰線一口氣停戰4天，預計將於明天桃園棒球場進行第4戰，雙方先發投手換牌，皆推出陣中王牌，中信兄弟隊由羅戈...

中職／沒泡成「桃園壩」 兩軍教頭認證可以比賽的狀態

桃園棒球場經過連日強降雨後，今天迎接在台灣大賽第4戰開門接客，不是以往的「桃園壩」形象，兩軍教頭都認證場地沒有問題，雙雙...

中職／象猿爭霸戰終於要恢復了 前4戰總觀眾人數破紀錄

中職總冠軍賽因雨停賽4天，今天將在桃園棒球場恢復進行，儘管最近天氣不佳，影響許多球迷的行程，但今天樂天桃猿、中信兄弟隊第...

中職／G4不出賽名單出爐 桃猿洋投凱樂確定前4場0亮相

中華職棒總冠軍賽今天進行第4戰，雙方不出賽名單出爐，猿隊從原訂第4戰洋投凱樂先發，經過4天延賽後改推威能帝，凱樂今天列在...

中職／4天緩兵都滿血回歸 桃猿、兄弟教頭談換投都說「派出最好投手」

中華職棒總冠軍賽延後4天重啟戰線，也讓樂天桃猿、中信兄弟隊都滿血回歸，兩軍教頭談到先發投手「換牌」，給出一樣的答案，猿隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。