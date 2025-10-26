聽新聞
0:00 / 0:00
亞洲盃女棒／中華隊投打正常發揮 首戰花5局輕取香港
亞洲盃女子棒球錦標賽今天開打，中華隊首戰與香港交手，3局下一口氣攻下10分大局、奠定勝基，5棒林珈羽單場3安4打點，打擊表現最亮眼，中華隊終場以13比2、5局搶下首勝。
2025年第4屆亞洲盃女子棒球錦標賽在中國杭州舉行，中華隊由總教練李明益領軍，今天首戰投打發揮，1局下2人出局後，靠著接連四壞保送、盜壘、失誤、林珈羽適時安打，一棒送回2分。
中華隊3局下靠著接連安打、盜壘、林珈羽三壘打，再替球隊送回2分；中華隊攻勢延續，靠著保送、杜育娟二壘打再拿2分，謝文靜安打送回團隊第7分；接著接連保送、暴投跑回分數，陳曉梅清壘三壘打，一棒送回3分；黃巧芸補上安打，送回團隊第12分。
此外，中華隊4局下再添分數，靠著保送、謝鈺瀅三壘打，替球隊再拿1分保險分。中華隊團隊敲出9支安打，加上對手送上8次四壞保送，攻勢串連，拿下比賽勝利。
中華隊先發投手王筱蒨總計投3局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、無失分；吳蕊延、胡慧君依序後援登板，各投1局，僅在5局上失掉2分，沒有擴大失分危機、幫助球隊守住勝利，王筱蒨為勝投。
中華隊首戰搶勝，明天上午將與印度隊交手。上屆冠軍日本隊今天首戰與斯里蘭卡交手，大比分差以31比0、4局搶勝。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言