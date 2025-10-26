中職／桃猿迎戰G4推「啃老」打線 林泓育首度出賽

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
桃猿老將林泓育扛第四棒。記者陳正興／攝影
桃猿老將林泓育扛第四棒。記者陳正興／攝影

中華職棒總冠軍賽延賽4天後，預計在今天重燃戰火，第4戰上演樂天桃猿威能帝、中信兄弟隊羅戈王牌正面對決，握有2勝的猿隊先發打線出爐，老將林泓育復出扛第4棒，也是他在這波系列賽首度亮相。

今年台灣大賽結束台北大巨蛋的前3戰賽事後，戰場移到戶外，連日來受到雨勢影響，戰線休戰4天。今天桃園棒球場終於等到雨停，現場已展開場地整理，猿隊教頭古久保健二也在下午1點過後與翻譯一起從一壘踱步走向三壘，檢視場地狀況。

猿隊在系列賽2連勝出發，以「挑戰者」之姿居於上風，但第3戰遭到封鎖，打線全場敲出6安打、分數掛蛋，終場以0：2輸球，第4戰打線能否回神備受關注。

猿隊隊史在總冠軍賽目前共累積2場完封敗，為2023年第2戰及2025年第3戰，都是出現在樂天桃猿球團史內，以「Lamigo桃猿」之名打過47場總冠軍賽，不曾被完封。

樂天桃猿隊台灣大賽G4先發陣容

1棒 林立 右外野手

2棒 陳晨威 左外野手

3棒 林子偉 二壘手

4棒 林泓育 指定打擊

5棒 林智平 三壘手

6棒 梁家榮 一壘手

7棒 宋嘉翔 捕手

8棒 成晉 中外野手

9棒 余德龍 游擊手

先發投手：威能帝

樂天桃猿 林泓育 威能帝

