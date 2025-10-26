聽新聞
中職／桃猿迎戰G4推「啃老」打線 林泓育首度出賽
中華職棒總冠軍賽延賽4天後，預計在今天重燃戰火，第4戰上演樂天桃猿隊威能帝、中信兄弟隊羅戈王牌正面對決，握有2勝的猿隊先發打線出爐，老將林泓育復出扛第4棒，也是他在這波系列賽首度亮相。
今年台灣大賽結束台北大巨蛋的前3戰賽事後，戰場移到戶外，連日來受到雨勢影響，戰線休戰4天。今天桃園棒球場終於等到雨停，現場已展開場地整理，猿隊教頭古久保健二也在下午1點過後與翻譯一起從一壘踱步走向三壘，檢視場地狀況。
猿隊在系列賽2連勝出發，以「挑戰者」之姿居於上風，但第3戰遭到封鎖，打線全場敲出6安打、分數掛蛋，終場以0：2輸球，第4戰打線能否回神備受關注。
猿隊隊史在總冠軍賽目前共累積2場完封敗，為2023年第2戰及2025年第3戰，都是出現在樂天桃猿球團史內，以「Lamigo桃猿」之名打過47場總冠軍賽，不曾被完封。
樂天桃猿隊台灣大賽G4先發陣容
1棒 林立 右外野手
2棒 陳晨威 左外野手
3棒 林子偉 二壘手
4棒 林泓育 指定打擊
5棒 林智平 三壘手
6棒 梁家榮 一壘手
7棒 宋嘉翔 捕手
8棒 成晉 中外野手
9棒 余德龍 游擊手
先發投手：威能帝
