黑豹旗／馬祖高中生赴台比賽 紅包個數快等於球員數

馬祖高中棒球隊首度跨海招收7名棒球專長生，故事被拍成今年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽官方影片。球隊今天赴台參加黑豹旗，各界致贈的程儀紅包數量，多到快追上球員人數。

馬祖高中棒球隊總教練陳智偉今天告訴中央社記者，隊員共15人，其中8人為高一生，包括跨海至桃園大園國中招生的7名，以及唯一的馬祖小孩林韋翰。因遇到光復節連假，南竿出發的機票一位難求，所以學長們先行赴台，球隊將於27日對戰屏東高工。

今天上午高一生從南竿機場赴台參加黑豹旗，國民黨立委陳雪生、連江縣長王忠銘、南竿鄉長林志東，以及多名縣議員、縣轄事業單位、民間社團、宮廟等，均派人或親自送上程儀，紅包數量多到幾乎與球員人數齊平。有同學幽默表示，感受到肩負「全縣的希望」。

林韋翰表示，國中參加角力隊，高中才「跳槽」到棒球隊，純粹是因為喜歡棒球。他感謝願意跨海來馬祖念書的隊友們，如果只有自己1人，可能就沒勇氣打棒球，而是留在角力隊。今年同學實力堅強，他估計自己可能沒有上場機會。

投手兼外野手吳凱恩表示，先前在桃園大園國中住校，到了馬祖高中也是住校，因此適應沒問題。來馬祖打球，讓他有了舞台跟發揮空間，環境寧靜，適合專心練習。學校與教練也會在課餘安排觀光活動或工讀，讓他能安心生活。

吳凱恩還說，由於黑豹旗第2場將對上強校台東體中，馬祖高中獲勝機率不大，但教練告訴他們，態度與內容比勝負更重要。

代表縣長致贈程儀的連江縣副縣長陳冠人表示，縣府一直希望帶動在地運動風氣，透過這群生力軍的加入，讓更多孩子有好的環境，願意打棒球