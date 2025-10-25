快訊

喊話全民站出來！非洲豬瘟「有信心清零」 陳時中籲發揮鏟子超人精神

「好小子」顏正國癌逝19天 高捷哽咽念亡友：千言萬語化為阿彌陀佛

勞保老年年金何時能領？自明年起「再延1歲」 須滿65歲才能請領

黑豹旗／馬祖高中生赴台比賽 紅包個數快等於球員數

中央社／ 連江縣25日電
馬祖高中棒球隊8名高一生25日搭機前往台灣本島準備參加黑豹旗全國高中棒球大賽，連江縣政府、多名縣議員及民間團體、宮廟等均送上程儀預祝旗開得勝。中央社
馬祖高中棒球隊8名高一生25日搭機前往台灣本島準備參加黑豹旗全國高中棒球大賽，連江縣政府、多名縣議員及民間團體、宮廟等均送上程儀預祝旗開得勝。中央社

馬祖高中棒球隊首度跨海招收7名棒球專長生，故事被拍成今年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽官方影片。球隊今天赴台參加黑豹旗，各界致贈的程儀紅包數量，多到快追上球員人數。

馬祖高中棒球隊總教練陳智偉今天告訴中央社記者，隊員共15人，其中8人為高一生，包括跨海至桃園大園國中招生的7名，以及唯一的馬祖小孩林韋翰。因遇到光復節連假，南竿出發的機票一位難求，所以學長們先行赴台，球隊將於27日對戰屏東高工。

今天上午高一生從南竿機場赴台參加黑豹旗，國民黨立委陳雪生、連江縣長王忠銘、南竿鄉長林志東，以及多名縣議員、縣轄事業單位、民間社團、宮廟等，均派人或親自送上程儀，紅包數量多到幾乎與球員人數齊平。有同學幽默表示，感受到肩負「全縣的希望」。

林韋翰表示，國中參加角力隊，高中才「跳槽」到棒球隊，純粹是因為喜歡棒球。他感謝願意跨海來馬祖念書的隊友們，如果只有自己1人，可能就沒勇氣打棒球，而是留在角力隊。今年同學實力堅強，他估計自己可能沒有上場機會。

投手兼外野手吳凱恩表示，先前在桃園大園國中住校，到了馬祖高中也是住校，因此適應沒問題。來馬祖打球，讓他有了舞台跟發揮空間，環境寧靜，適合專心練習。學校與教練也會在課餘安排觀光活動或工讀，讓他能安心生活。

吳凱恩還說，由於黑豹旗第2場將對上強校台東體中，馬祖高中獲勝機率不大，但教練告訴他們，態度與內容比勝負更重要。

代表縣長致贈程儀的連江縣副縣長陳冠人表示，縣府一直希望帶動在地運動風氣，透過這群生力軍的加入，讓更多孩子有好的環境，願意打棒球

馬祖 教練 南竿

延伸閱讀

馬祖海漂豬屍檢出非洲豬瘟陽性 今起至11月1日禁豬肉產品運台

比原本花費貴70倍…南北竿停航4天 民眾繞飛松山成離島奇行記

馬祖慶祝商人節 縣長肯定模範商人「小島大能量」　

馬祖豬隻健康無虞 連江縣府啟動防疫機制請民眾安心

相關新聞

中職／台灣大賽「換牌」再戰G4 滿血羅戈vs.滿血威能帝

中華職棒總冠軍賽戰線一口氣停戰4天，預計將於明天桃園棒球場進行第4戰，雙方先發投手換牌，皆推出陣中王牌，中信兄弟隊由羅戈...

黑豹旗／馬祖高中生赴台比賽 紅包個數快等於球員數

馬祖高中棒球隊首度跨海招收7名棒球專長生，故事被拍成今年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽官方影片。球隊今天赴台參加黑豹旗，各...

中職／日媒曝玉木朋孝將離隊 獅領隊：已約好下周談續約

日媒今天報導指出，中職統一7-ELEVEn獅隊日籍守備統籌教練玉木朋孝將離隊，獅隊領隊蘇泰安回覆，已約好於28日見面談續...

日職／火腿隊公布秋訓時程 古林睿煬列一軍名單

日本職棒北海道日本火腿鬥士隊今天公布秋訓時程與名單，「台灣金孫」古林睿煬被分配在一軍的北海道ES CON FIELD組；...

日職／大谷學弟佐佐木麟太郎獲軟銀第一指名交涉 王貞治：長打是一種天賦

日本職棒今天進行選秀會，就讀美國史丹佛大學的強打佐佐木麟太郎，獲得福岡軟銀及橫濱DeNA兩隊第一指名，最後抽籤由軟銀獲得交涉權，代表軟銀出席選秀會85歲王貞治如釋重負，他受訪時表示，「能夠獲得交涉權真

中職／台灣大賽G4起順延引熱議 蔡其昌解釋決策過程

中華職棒台灣大賽因北部連日雨勢導致第四戰大延期，從原訂22日開打改到26日再戰，引起許多球迷討論，中職會長蔡其昌今天也揭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。