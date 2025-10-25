中職／台灣大賽「換牌」再戰G4 滿血羅戈vs.滿血威能帝

中華職棒總冠軍賽戰線一口氣停戰4天，預計將於明天桃園棒球場進行第4戰，雙方先發投手換牌，皆推出陣中王牌，中信兄弟隊由羅戈把關，樂天桃猿隊則是威能帝上陣。

猿隊在前3戰握有2勝1敗優勢，第4戰原訂推出凱樂，兄弟則是派出鄭浩均，受到連日來雨勢影響，早早宣布改到周日重燃戰火，但能否順利開打，還是要看老天賞不賞臉。

聯盟公告第4戰先發投手，將由兄弟羅戈、猿隊威能帝上演王牌對決，羅戈扛起系列賽第1戰先發5局失3分吞敗、共用94球，威能帝則是第2戰演出7局失1分，共用93球，因連日延賽都獲得充足休息後再上戰場。