中職／日媒曝玉木朋孝將離隊 獅領隊：已約好下周談續約

日媒今天報導指出，中職統一7-ELEVEn獅隊日籍守備統籌教練玉木朋孝將離隊，獅隊領隊蘇泰安回覆，已約好於28日見面談續約，將再度表達球團盼與玉木朋孝續約的意思。

獅隊自2023年起邀請玉木朋孝來台任教，協助球員提升守備方面的能力，玉木朋孝執教風格嚴格、訓練扎實，但今天有日媒報導玉木朋孝將離開獅隊返日。

獅隊領隊蘇泰安對此回覆，球團上週已經有向玉木朋孝表達續約意願，但玉木朋孝也有提到想回日本的想法，「玉木（朋孝）教練對我們獅隊這些年的協助及貢獻是有目共睹的，特別是球員守備方面的進步。」

蘇泰安提到，在連假前就有再約玉木朋孝於下週二（28日）上午見面，球團會再次向玉木朋孝表達續約的意思。

日媒報導提及，玉木朋孝守備方面的細膩執教風格獲得好評，包括日職廣島東洋鯉魚隊內野手菊池涼介、田中廣輔等人，對玉木朋孝都很信賴。