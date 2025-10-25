聽新聞
0:00 / 0:00
中職／日媒曝玉木朋孝將離隊 獅領隊：已約好下周談續約
日媒今天報導指出，中職統一7-ELEVEn獅隊日籍守備統籌教練玉木朋孝將離隊，獅隊領隊蘇泰安回覆，已約好於28日見面談續約，將再度表達球團盼與玉木朋孝續約的意思。
獅隊自2023年起邀請玉木朋孝來台任教，協助球員提升守備方面的能力，玉木朋孝執教風格嚴格、訓練扎實，但今天有日媒報導玉木朋孝將離開獅隊返日。
獅隊領隊蘇泰安對此回覆，球團上週已經有向玉木朋孝表達續約意願，但玉木朋孝也有提到想回日本的想法，「玉木（朋孝）教練對我們獅隊這些年的協助及貢獻是有目共睹的，特別是球員守備方面的進步。」
蘇泰安提到，在連假前就有再約玉木朋孝於下週二（28日）上午見面，球團會再次向玉木朋孝表達續約的意思。
日媒報導提及，玉木朋孝守備方面的細膩執教風格獲得好評，包括日職廣島東洋鯉魚隊內野手菊池涼介、田中廣輔等人，對玉木朋孝都很信賴。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言