日職／火腿隊公布秋訓時程 古林睿煬列一軍名單
日本職棒北海道日本火腿鬥士隊今天公布秋訓時程與名單，「台灣金孫」古林睿煬被分配在一軍的北海道ES CON FIELD組；「台灣至寶」孫易磊則被分在二軍的沖繩國頭組。
日本火腿隊今天宣布將自31日開始在北海道主場進行一軍秋訓，進行到11月9日，其中11月4日為休息日；在沖繩國頭進行的二軍秋訓營則是自29日開始進行至11月11日，其中11月1日、6日為休息日。
一軍秋訓名單中投手共有21人，包括加藤貴之、北山亘基、伊藤大海、田中正義等人，還有來自台灣的投手古林睿煬；二軍秋訓營則有20名投手，包括今年球季順利轉為支配下（正式球員）、在一軍有9場登板出賽的孫易磊。
古林睿煬本季為旅日首年，在一軍出賽7場包含5場先發、投32.1局，拿下2勝2敗，其中在5月11日演出98球無四死球完封勝，防禦率3.62，送出34次奪三振。另外，古林睿煬在季後賽決勝輪先發對上軟銀鷹隊，總計投4.2局無失分。
