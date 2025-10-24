快訊

越南籍移工慘死台中大雅街頭！清晨倒臥路中央滿地血 警逮同鄉凶嫌

NewJeans之母回歸！閔熙珍成立新公司「OOAK」掀業界關注

桃客司機痛毆學生挨批「神隱冷處理」 業者傍晚聲明回應

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／火腿隊公布秋訓時程 古林睿煬列一軍名單

中央社／ 台北24日電
古林睿煬。火腿隊IG
古林睿煬。火腿隊IG

日本職棒北海道日本火腿鬥士隊今天公布秋訓時程與名單，「台灣金孫」古林睿煬被分配在一軍的北海道ES CON FIELD組；「台灣至寶」孫易磊則被分在二軍的沖繩國頭組。

日本火腿隊今天宣布將自31日開始在北海道主場進行一軍秋訓，進行到11月9日，其中11月4日為休息日；在沖繩國頭進行的二軍秋訓營則是自29日開始進行至11月11日，其中11月1日、6日為休息日。

一軍秋訓名單中投手共有21人，包括加藤貴之、北山亘基、伊藤大海、田中正義等人，還有來自台灣的投手古林睿煬；二軍秋訓營則有20名投手，包括今年球季順利轉為支配下（正式球員）、在一軍有9場登板出賽的孫易磊。

古林睿煬本季為旅日首年，在一軍出賽7場包含5場先發、投32.1局，拿下2勝2敗，其中在5月11日演出98球無四死球完封勝，防禦率3.62，送出34次奪三振。另外，古林睿煬在季後賽決勝輪先發對上軟銀鷹隊，總計投4.2局無失分。

日本火腿鬥士 古林睿煬 孫易磊

延伸閱讀

日職／軟銀連2年闖總冠軍賽 古林睿煬火腿首賽季結束

日職／零失分好投交棒隊友 古林睿煬助火腿逆境扳平：真的很開心

日職／林岳平福岡巨蛋現場直擊 古林睿煬：打到明天才有趣

日職／火腿3連勝追平戰局 古林睿煬拚季後賽首勝再等等

相關新聞

日職／火腿隊公布秋訓時程 古林睿煬列一軍名單

日本職棒北海道日本火腿鬥士隊今天公布秋訓時程與名單，「台灣金孫」古林睿煬被分配在一軍的北海道ES CON FIELD組；...

日職／大谷學弟佐佐木麟太郎獲軟銀第一指名交涉 王貞治：長打是一種天賦

日本職棒今天進行選秀會，就讀美國史丹佛大學的強打佐佐木麟太郎，獲得福岡軟銀及橫濱DeNA兩隊第一指名，最後抽籤由軟銀獲得交涉權，代表軟銀出席選秀會85歲王貞治如釋重負，他受訪時表示，「能夠獲得交涉權真

中職／台灣大賽G4起順延引熱議 蔡其昌解釋決策過程

中華職棒台灣大賽因北部連日雨勢導致第四戰大延期，從原訂22日開打改到26日再戰，引起許多球迷討論，中職會長蔡其昌今天也揭...

棒球／亞職交流賽樂天金鷲首波名單 宋家豪領銜3台將返鄉

「2025 桃園亞洲職棒交流賽」將於11月7日至9日在桃園棒球場開打，樂天金鷲隊首波來台7位球員名單公布，包含宋家豪、蕭...

中職／林智勝引退球衣競標51.1萬寫天價 公益拍賣破118萬

味全龍隊「大師兄」林智勝引退賽實戰用品公益拍賣於21日中午截止，其中「9/6引退賽實戰球衣」以51萬1千元成交，創下中華...

中職／台灣大賽大延期 G4改26日、G5起27日依序開打

今年台灣大賽遇到北部雨勢不斷，中信兄弟、樂天桃猿球團今天召開會商，決定調整賽程，第四戰延至10月26日（周日）舉行，第五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。