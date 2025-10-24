PLG／曾被菲律賓列入歸化人選 富邦勇士正式簽約洋將柏萊特

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
富邦勇士隊正式與測試洋將柏萊特簽約。圖／台北富邦勇士隊提供
PLG台北富邦勇士隊今天正式宣布，與測試洋將柏萊特（Bennie Boatwright）完成簽約，現年29歲的柏萊特來自美國，身高208公分、體重107公斤，具備出色的外線投射與切入能力，擁有全能身手，未來將與勇士征戰每場賽事，強化勇士的戰力深度。

柏萊特自2019年展開職業籃球生涯，過往曾效力於NBA G聯盟、以色列、墨西哥、菲律賓職籃PBA及中國大陸CBA等多個國際聯賽，累積豐富實戰經驗。在2023-24PBA賽季中，他場均繳出30.3分、12籃板、3.5助攻的亮眼成績，儘管於2024年4月不幸遭逢阿基里斯腱斷裂傷勢，經過一年休養後，成功重返球場。

今年8月，勇士與柏萊特簽下測試合約，並於10月8日東亞超級聯賽首戰對陣日本宇都宮時代表勇士出賽，該場比賽他上場30分鐘，攻下21分，包含5顆三分球，投籃命中率高達58%，展現極佳的進攻效率與比賽狀態。 

經勇士教練團評估，柏萊特在進攻端擁有優異的外線投射，特別擅長弧頂三分、面框切入與高位策應能力，自大學時期以來三分命中率皆穩定維持在35%以上，兼具內線球員罕見的傳球視野與協調性。柏萊特過往表現穩定，甚至曾被列為菲律賓國家隊歸化人選之一，實力備受肯定，球團相信有柏萊特的加入，能為球隊注入更多變化與競爭力，攜手迎接新賽季的每一場挑戰。

