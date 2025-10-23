快訊

日職／大谷學弟佐佐木麟太郎獲軟銀第一指名交涉 王貞治：長打是一種天賦

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木麟太郎獲日本職棒軟銀隊第一指名。 史丹佛大學官方網站
佐佐木麟太郎獲日本職棒軟銀隊第一指名。 史丹佛大學官方網站

日本職棒今天進行選秀會，就讀美國史丹佛大學的強打佐佐木麟太郎，獲得福岡軟銀及橫濱DeNA兩隊第一指名，最後抽籤由軟銀獲得交涉權，代表軟銀出席選秀會85歲王貞治如釋重負，他受訪時表示，「能夠獲得交涉權真的非常高興，我想這代表我們的心意傳達到了，他的最大魅力，毫無疑問就是長打能力，長打力是一種天賦，並不是後天容易培養出來的，如果他能來到我們球隊，希望他能進一步發揮這份才能，成為球隊的招牌選手。」

王貞治隨後與佐佐木麟太郎進行對話，「他非常開心，讓我也覺得很高興，他也對我說了謝謝您，我告訴他，如果能加入軟銀，希望我們能一起以高遠的目標努力前進。」

佐佐木麟太郎在花卷東高中的三年裡，共擊出140支全壘打，創下了日本高中歷史上的最高紀錄，高三時，他放棄進入日本職棒，在2024年秋天進入史丹佛大學深造。他的父親佐佐木洋是該校棒球隊的主教練，曾培養出大谷翔平和菊地雄星等明星球員。

佐佐木麟太郎目前是史丹佛大二學生，成為日本職棒史上首位在美就讀獲指名球員，依規定軟銀必須在明年7月以前完成簽約，他才能加入，而他也有可能選擇挑戰美國職棒大聯盟。

