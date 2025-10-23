中職／台灣大賽G4起順延引熱議 蔡其昌解釋決策過程
中華職棒台灣大賽因北部連日雨勢導致第四戰大延期，從原訂22日開打改到26日再戰，引起許多球迷討論，中職會長蔡其昌今天也揭露決策原因，兩球團商討後評估氣象、場地恢復等作出決定，也避免讓球員、球迷連續等待。
中職台灣大賽前三戰順利完賽，只不過第四戰開始在桃園、洲際等戶外球場舉行，遇到下雨情況決定延後到26日再開打，也導致中信兄弟的洲際主場從原本假日延到平日，引起球迷討論決策過程。
蔡其昌在臉書發表貼文解釋，球團擔心一天天宣布延賽會造成球迷不便、球員備戰也不易，所以討論後做出決定，也因賽程規定需要第四戰打完才能接續後面五、六、七戰，所以才做出賽程整體順延的決定，主要是希望能夠讓球迷、球員都提早準備。
蔡其昌原文如下：
許多球迷關心延賽的事，我也特別詢問秘書長球團會議的決策過程。討論起因是因為連日天候不佳，昨天有球團主動表達擔心一天一天宣布延賽，不僅可能造成球迷困擾不便、球員的備戰移動與安全性，特別邀請另一隊提早協調延賽的「可開打日」。
因雙方在台灣大賽前都很清楚賽程規則，G4樂天打完，才接續打G5、6、7，所以過程並沒討論到賽程順序問題。而原本根據每日天氣來公告是否延賽的方式，球團擔心會造成球迷與球員的困擾不便，除了每天都要有延賽的準備，球員的備戰移動上也會受到影響，因此雙方才就延賽開打日進行討論。
最後，球團們根據氣象資料，認為週末降雨機率才有可能逐漸趨緩，包含場地恢復時間與比賽安全性。因此雙方針對是週日打還是下週平日打進行討論，最後共識就是先移到週日打，可避免近日讓球員與球迷必須連等多日，最後還是延賽的狀況發生。聯盟也基於賽程規則、雙方共識的決議來執行後續賽事。
連日大雨造成後續延賽問題，不管早晚通知都會造成球迷的困擾，並影響大家的行程安排，所以球團們的立意是希望可以讓球員與球迷提早做準備，以上是我詢問球團協調會上的原委與大家分享，也請大家見諒
