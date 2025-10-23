中職／台灣大賽G4起順延引熱議 蔡其昌解釋決策過程

中華職棒台灣大賽因北部連日雨勢導致第四戰大延期，從原訂22日開打改到26日再戰，引起許多球迷討論，中職會長蔡其昌今天也揭露決策原因，兩球團商討後評估氣象、場地恢復等作出決定，也避免讓球員、球迷連續等待。

中職台灣大賽前三戰順利完賽，只不過第四戰開始在桃園、洲際等戶外球場舉行，遇到下雨情況決定延後到26日再開打，也導致中信兄弟的洲際主場從原本假日延到平日，引起球迷討論決策過程。

蔡其昌在臉書發表貼文解釋，球團擔心一天天宣布延賽會造成球迷不便、球員備戰也不易，所以討論後做出決定，也因賽程規定需要第四戰打完才能接續後面五、六、七戰，所以才做出賽程整體順延的決定，主要是希望能夠讓球迷、球員都提早準備。