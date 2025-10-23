快訊

14歲老狗「聽到好友去世」悲傷絕食 飼主出1奇招結局傻眼：復活了

政策轉彎！北市今宣布營養午餐禁用溫體豬 教育局曝原因

市場逢連假趨於保守…台股下跌116點、收27,532點 周線連四紅

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／台灣大賽G4起順延引熱議 蔡其昌解釋決策過程

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中職會長蔡其昌今天也揭露決策台灣大賽延期原因。 聯合報系資料照
中職會長蔡其昌今天也揭露決策台灣大賽延期原因。 聯合報系資料照

中華職棒台灣大賽因北部連日雨勢導致第四戰大延期，從原訂22日開打改到26日再戰，引起許多球迷討論，中職會長蔡其昌今天也揭露決策原因，兩球團商討後評估氣象、場地恢復等作出決定，也避免讓球員、球迷連續等待。

中職台灣大賽前三戰順利完賽，只不過第四戰開始在桃園、洲際等戶外球場舉行，遇到下雨情況決定延後到26日再開打，也導致中信兄弟的洲際主場從原本假日延到平日，引起球迷討論決策過程。

蔡其昌在臉書發表貼文解釋，球團擔心一天天宣布延賽會造成球迷不便、球員備戰也不易，所以討論後做出決定，也因賽程規定需要第四戰打完才能接續後面五、六、七戰，所以才做出賽程整體順延的決定，主要是希望能夠讓球迷、球員都提早準備。

蔡其昌原文如下：

許多球迷關心延賽的事，我也特別詢問秘書長球團會議的決策過程。討論起因是因為連日天候不佳，昨天有球團主動表達擔心一天一天宣布延賽，不僅可能造成球迷困擾不便、球員的備戰移動與安全性，特別邀請另一隊提早協調延賽的「可開打日」。

因雙方在台灣大賽前都很清楚賽程規則，G4樂天打完，才接續打G5、6、7，所以過程並沒討論到賽程順序問題。而原本根據每日天氣來公告是否延賽的方式，球團擔心會造成球迷與球員的困擾不便，除了每天都要有延賽的準備，球員的備戰移動上也會受到影響，因此雙方才就延賽開打日進行討論。

最後，球團們根據氣象資料，認為週末降雨機率才有可能逐漸趨緩，包含場地恢復時間與比賽安全性。因此雙方針對是週日打還是下週平日打進行討論，最後共識就是先移到週日打，可避免近日讓球員與球迷必須連等多日，最後還是延賽的狀況發生。聯盟也基於賽程規則、雙方共識的決議來執行後續賽事。

連日大雨造成後續延賽問題，不管早晚通知都會造成球迷的困擾，並影響大家的行程安排，所以球團們的立意是希望可以讓球員與球迷提早做準備，以上是我詢問球團協調會上的原委與大家分享，也請大家見諒

台灣大賽 中職 中華職棒 樂天桃猿 中信兄弟 蔡其昌

延伸閱讀

中職／台灣大賽轉播「沒畫面」退回挑戰 蔡其昌回應了

中職／詹子賢「消失的二壘打」沒畫面 蔡其昌：將提案增加攝影機

「蔡其昌支持我選台中市長」 何欣純受訪：跟他請益很多次

蔡其昌好忙 高雄行先陪邱議瑩吃蘿蔔糕、後跟賴瑞隆喝咖啡

相關新聞

中職／台灣大賽G4起順延引熱議 蔡其昌解釋決策過程

中華職棒台灣大賽因北部連日雨勢導致第四戰大延期，從原訂22日開打改到26日再戰，引起許多球迷討論，中職會長蔡其昌今天也揭...

棒球／亞職交流賽樂天金鷲首波名單 宋家豪領銜3台將返鄉

「2025 桃園亞洲職棒交流賽」將於11月7日至9日在桃園棒球場開打，樂天金鷲隊首波來台7位球員名單公布，包含宋家豪、蕭...

中職／林智勝引退球衣競標51.1萬寫天價 公益拍賣破118萬

味全龍隊「大師兄」林智勝引退賽實戰用品公益拍賣於21日中午截止，其中「9/6引退賽實戰球衣」以51萬1千元成交，創下中華...

中職／台灣大賽大延期 G4改26日、G5起27日依序開打

今年台灣大賽遇到北部雨勢不斷，中信兄弟、樂天桃猿球團今天召開會商，決定調整賽程，第四戰延至10月26日（周日）舉行，第五...

中職／2010延賽誕生傳奇 鄭兆行怪一個人、周思齊歎不可思議

中華職棒總冠軍賽今年遇到史上第二次的因雨延賽，曾是2010年「受害者」的鄭兆行笑言當年不是輸給「三大金剛」，而是一個人「...

中職／草率了…成晉沒算到宋晟睿臂力 猛打賞依舊火熱

樂天桃猿隊成晉經歷季後挑戰賽的低谷，在台灣大賽繳出超過7成的打擊率，只不過談到昨天3局下敲出的安打卻在二壘被觸殺，他說：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。