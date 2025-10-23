棒球／亞職交流賽樂天金鷲首波名單 宋家豪領銜3台將返鄉

「2025 桃園亞洲職棒交流賽」將於11月7日至9日在桃園棒球場開打，樂天金鷲隊首波來台7位球員名單公布，包含宋家豪、蕭齊、陽柏翔3位台將，還有盜壘王、金手套、新王牌都將來台。

由桃園市政府主辦，攜手中職樂天桃猿、日職樂天金鷲、韓職KT巫師，三支頂尖職棒隊伍首度齊聚台灣交手，這場國際賽事成為亞洲職棒交流的重要里程碑。

樂天金鷲隊首波確定隨隊來台出賽的七位球員名單，包含主力內野手小深田大翔、捕手太田光，以及被視為潛力新秀的投手莊司康誠與王牌左投之一藤井聖，球團也確認三位台灣旅日選手宋家豪、蕭齊、陽柏翔都將隨隊回台參賽。

小深田大翔以優異的腳程和守備著稱，是球隊主力，曾在2023年賽季以36次盜壘勇奪太平洋聯盟盜壘王，並在2024年獲選洋聯二壘手金手套及最佳十人。

隊上主力捕手太田光，不僅在阻殺盜壘方面表現亮眼，更具備適時一擊的打擊能力，今年出賽場次為全隊最高共111場，曾與投手涌井秀章多次搭檔獲得洋聯月間最優秀投捕賞。

莊司康誠被視為球隊未來新世代的王牌，為2022年選秀狀元，拿手武器是快速直球，球速可達150公里，明年目標將挑戰規定投球局數與雙位數勝投。

隊中王牌左投之一藤井聖，2024年豪取11勝，成為洋聯第二位拿下雙位數勝場的左投， 擅長使用滑球、變速球等變化球，擁有穩定壓制對手的實力。

中華隊常客宋家豪在樂天金鷲隊鎮守牛棚多年，更於2023年成為史上第一位在日職拿下生涯第100次中繼成功的台灣投手，傷癒復出的他甫於上個月拿下暌違485天的一軍勝投，旅日十年後首度隨母隊回台進行交流賽。

潛力右投蕭齊去年11月以育成選手加盟，身高197公分的他最高球速152公里 ，變化球角度刁鑽，是樂天金鷲積極培養的新秀投手。

而被球隊譽為擁有比同齡球員更高防守天賦的內野手陽柏翔，本月初首次以先發在一軍亮相即在首打席敲出生涯首安，兩位備受期待的台灣年輕選手本次也將有機會登場連袂獻技。

樂天金鷲官方啦啦隊 TOHOKU GOLDEN ANGELS 也代表日本職棒「應援文化」跨海，隨隊來台的HARUKA、KAO、YUKINA、UMI，皆為樂天金鷲啦啦隊中深受球迷喜愛的代表人物，四人將與吉祥物 Clutch 一同登上桃園棒球場應援舞台。

隊長 HARUKA 充滿活力與動感的舞台魅力深受球迷喜愛；曾多次隨隊來台的 KAO 為隊內核心靈魂人物之一，擅長結合傳統應援與舞蹈編排；YUKINA 以一登場便吸引全場目光的舞台魅力聞名，表演風格充滿節奏感與張力；UMI 則是近年竄紅的新生代，以開朗笑容與親和力人氣急升。

【2025 桃園亞洲職棒交流賽賽程表】

11/7（五）18:35 日本樂天金鷲 vs 韓國KT巫師

11/8（六）17:05 日本樂天金鷲 vs 樂天桃猿

11/9（日）14:05 韓國KT巫師 vs 樂天桃猿