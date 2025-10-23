聽新聞
中職／林智勝引退球衣競標51.1萬寫天價 公益拍賣破118萬
味全龍隊「大師兄」林智勝引退賽實戰用品公益拍賣於21日中午截止，其中「9/6引退賽實戰球衣」以51萬1千元成交，創下中華職棒球員實戰用品史上最高競標金額紀錄，總金額突破118萬元。
本次競標拍賣8件引退賽實戰用品，前三名為「9/6引退賽實戰球衣」51.1萬、「9/5球衣」47.1萬、「9/6球帽」6.1萬，林智勝表示：｢看到引退賽的實戰用品能夠在公益拍賣中獲得這麼熱烈的迴響，我心中除了感動，更多的是感恩。那不只是對我的肯定，更是對棒球、對偏鄉孩童的一份愛。」
林智勝表示：「這些年來，能穿上味全龍的球衣引退，為球隊、為球迷奮戰，是我一生的榮耀。如今能把這份力量延續到公益，讓更多人因棒球而受益，是最完美的結尾，謝謝球迷用行動支持我。｣
所有競標收益扣除平台手續費後，將全數捐助頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫，其中50%指定捐款給花蓮縣光復國中棒球隊，挹注光復國中及基層棒球隊的訓練資源，幫助孩子們安心勇敢追夢。
