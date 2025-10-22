中職／台灣大賽大延期 G4改26日、G5起27日依序開打

今年台灣大賽遇到北部雨勢不斷，中信兄弟、樂天桃猿球團今天召開會商，決定調整賽程，第四戰延至10月26日（周日）舉行，第五戰開始的兄弟台中洲際球場則依序從27日起陸續開打。

中華職棒聯盟發表台灣大賽延賽公告如下：

因連日天候不佳影響賽事進行，中信兄弟與樂天桃猿兩球團今（22）日晚間於中華職棒聯盟召開會商。雙方根據氣象資料顯示，北部地區未來兩到三日仍受陰雨天氣影響，直至週日才有明顯趨緩。

為維護球迷觀賽品質、球員出賽安全及場地整備作業，經雙方球團取得共識後，決定調整台灣大賽賽程。

G4（樂天桃猿主場） 10月26日（日） 17：05開打；G5、G6、G7（中信兄弟台中洲際主場）依序延後至 10月27日（一）、10月28日（二）、10月29日（三） 均於18：35開打。

聯盟與中信球團、樂天球團感謝球迷朋友的理解與支持，並持續關注天候及官方公告，共同期待台灣大賽順利進行。