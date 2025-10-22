快訊

連假效應短多下車 台指期夜盤一度下跌153點

作家蔡璧名病逝 曾罹癌以中醫武術調養…生前給4叮嚀

中職／台灣大賽大延期 G4改26日、G5起27日依序開打

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／台灣大賽大延期 G4改26日、G5起27日依序開打

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
桃園棒球場今天雨勢不斷，原訂舉行的台灣大賽第四戰宣告延期。記者蘇志畬／攝影
桃園棒球場今天雨勢不斷，原訂舉行的台灣大賽第四戰宣告延期。記者蘇志畬／攝影

今年台灣大賽遇到北部雨勢不斷，中信兄弟樂天桃猿球團今天召開會商，決定調整賽程，第四戰延至10月26日（周日）舉行，第五戰開始的兄弟台中洲際球場則依序從27日起陸續開打。

中華職棒聯盟發表台灣大賽延賽公告如下：

因連日天候不佳影響賽事進行，中信兄弟與樂天桃猿兩球團今（22）日晚間於中華職棒聯盟召開會商。雙方根據氣象資料顯示，北部地區未來兩到三日仍受陰雨天氣影響，直至週日才有明顯趨緩。

為維護球迷觀賽品質、球員出賽安全及場地整備作業，經雙方球團取得共識後，決定調整台灣大賽賽程。

G4（樂天桃猿主場） 10月26日（日） 17：05開打；G5、G6、G7（中信兄弟台中洲際主場）依序延後至 10月27日（一）、10月28日（二）、10月29日（三） 均於18：35開打。

聯盟與中信球團、樂天球團感謝球迷朋友的理解與支持，並持續關注天候及官方公告，共同期待台灣大賽順利進行。

樂天桃猿 台灣大賽 中信兄弟

延伸閱讀

中職／2010延賽誕生傳奇 鄭兆行怪一個人、周思齊歎不可思議

中職／草率了…成晉沒算到宋晟睿臂力 猛打賞依舊火熱

中職／看詹子賢開轟有心疼 江坤宇：他就像我哥哥

中職／上次延賽有「三大金剛」 魔神樂準備好：能力所及全力以赴

相關新聞

中職／上次延賽有「三大金剛」 魔神樂準備好：能力所及全力以赴

中華職棒總冠軍賽第二次遇到因雨延賽，原訂今天舉行的第四戰延後到明天，上一次延賽曾出現洋投「四大金剛」經典場面，這次魔神樂...

中職／2010延賽誕生傳奇 鄭兆行怪一個人、周思齊歎不可思議

中華職棒總冠軍賽今年遇到史上第二次的因雨延賽，曾是2010年「受害者」的鄭兆行笑言當年不是輸給「三大金剛」，而是一個人「...

中職／G4延賽先發不變 平野惠一想起那年日職「雨戰」

中華職棒總冠軍賽原訂今天開打的第四戰因下雨延後到明天，先發投手表定仍是中信兄弟隊鄭浩均、樂天桃猿隊凱樂，不過兩隊總教練也...

中職／看詹子賢開轟有心疼 江坤宇：他就像我哥哥

中信兄弟隊昨天靠著詹子賢的一發關鍵全壘打，以2：0擊敗樂天桃猿隊在台灣大賽2連敗後搶下首勝，江坤宇心疼、喜悅的感情都浮出...

中職／台灣大賽大延期 G4改26日、G5起27日依序開打

今年台灣大賽遇到北部雨勢不斷，中信兄弟、樂天桃猿球團今天召開會商，決定調整賽程，第四戰延至10月26日（周日）舉行，第五...

中職／草率了…成晉沒算到宋晟睿臂力 猛打賞依舊火熱

樂天桃猿隊成晉經歷季後挑戰賽的低谷，在台灣大賽繳出超過7成的打擊率，只不過談到昨天3局下敲出的安打卻在二壘被觸殺，他說：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。