快訊

柯文哲涉政治獻金侵占案 年代集團創辦人邱復生明出庭作證

挺「關中天」遭質疑中立性 NCC委員被提名人羅慧雯：當時是學者

雙北豪雨不斷 北市府宣布明1校停班課、2校遠距

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／2010延賽誕生傳奇 鄭兆行怪一個人、周思齊歎不可思議

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
2010年總冠軍賽曾因雨延賽，讓兄弟象洋投麥格倫(右)得以有完整休息天數2度先發面對興農牛，在關鍵第四戰橫掃對手。 聯合報系資料照
2010年總冠軍賽曾因雨延賽，讓兄弟象洋投麥格倫(右)得以有完整休息天數2度先發面對興農牛，在關鍵第四戰橫掃對手。 聯合報系資料照

中華職棒總冠軍賽今年遇到史上第二次的因雨延賽，曾是2010年「受害者」的鄭兆行笑言當年不是輸給「三大金剛」，而是一個人「都是葉君璋啦」。

今年樂天桃猿隊與中信兄弟隊在台灣大賽交手，第四戰遇到雨勢確定延期一天，2010年當時興農牛被兄弟象四戰橫掃，期間兄弟只用了卡斯帝、麥格倫、羅曼三位洋投吃完全部局數，原因就在第三戰到第四戰開打前因雨休兵了3天，讓首戰先發麥格倫滿血回歸。

樂天桃猿守備教練鄭兆行，當年正是興農牛隊主力游擊手，聽到選手討論延賽時才想起過去，「都葉君璋的問題啦，他太了解我們了。」現任味全龍隊總教練葉君璋，在2009年年底遭到興農牛釋出，隔年加盟象隊就橫掃前東家。

鄭兆行也指出為什麼是葉君璋的原因，當時三大洋投球速沒有現在投手這麼威猛，「但控球都很準，加上捕手配球靈活。」延賽三天變成只是「多活3天」，即使算到對方第四戰會派出麥格倫，卻也難以翻盤。

前球星周思齊在台灣大賽也隨隊協助中信兄弟，回想當年參與2010年奪冠，實在有些不可思議，「我們那時候真的是蝦兵蟹將，很多人才剛進職棒，能拿下下半季冠軍就已經難以想像。」

樂天桃猿 葉君璋 鄭兆行

延伸閱讀

中職／質疑葉總對自己有偏見 力亞士想續留悍將：明年一軍爭冠

中職／周思齊光復家鄉受災嚴重 盼後續集結力量重建家園

棒球／中國大陸組聯賽 周思齊看好亞洲市場會更大

中職／「有需要就去我家避難」 周思齊提醒「鏟子超人」注意安全

相關新聞

中職／上次延賽有「三大金剛」 魔神樂準備好：能力所及全力以赴

中華職棒總冠軍賽第二次遇到因雨延賽，原訂今天舉行的第四戰延後到明天，上一次延賽曾出現洋投「四大金剛」經典場面，這次魔神樂...

中職／2010延賽誕生傳奇 鄭兆行怪一個人、周思齊歎不可思議

中華職棒總冠軍賽今年遇到史上第二次的因雨延賽，曾是2010年「受害者」的鄭兆行笑言當年不是輸給「三大金剛」，而是一個人「...

中職／G4延賽先發不變 平野惠一想起那年日職「雨戰」

中華職棒總冠軍賽原訂今天開打的第四戰因下雨延後到明天，先發投手表定仍是中信兄弟隊鄭浩均、樂天桃猿隊凱樂，不過兩隊總教練也...

中職／看詹子賢開轟有心疼 江坤宇：他就像我哥哥

中信兄弟隊昨天靠著詹子賢的一發關鍵全壘打，以2：0擊敗樂天桃猿隊在台灣大賽2連敗後搶下首勝，江坤宇心疼、喜悅的感情都浮出...

中職／草率了…成晉沒算到宋晟睿臂力 猛打賞依舊火熱

樂天桃猿隊成晉經歷季後挑戰賽的低谷，在台灣大賽繳出超過7成的打擊率，只不過談到昨天3局下敲出的安打卻在二壘被觸殺，他說：...

中職／象猿G4延賽對傷兵利多…平野惠一特別提醒：要照顧身體

中華職棒總冠軍賽第四戰因雨延期，兩隊今天還是來到桃園棒球場練習，中信兄弟隊總教練平野惠一點出，延賽期間最重要是維持身體健...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。