中職／2010延賽誕生傳奇 鄭兆行怪一個人、周思齊歎不可思議

中華職棒總冠軍賽今年遇到史上第二次的因雨延賽，曾是2010年「受害者」的鄭兆行笑言當年不是輸給「三大金剛」，而是一個人「都是葉君璋啦」。

今年樂天桃猿隊與中信兄弟隊在台灣大賽交手，第四戰遇到雨勢確定延期一天，2010年當時興農牛被兄弟象四戰橫掃，期間兄弟只用了卡斯帝、麥格倫、羅曼三位洋投吃完全部局數，原因就在第三戰到第四戰開打前因雨休兵了3天，讓首戰先發麥格倫滿血回歸。

樂天桃猿守備教練鄭兆行，當年正是興農牛隊主力游擊手，聽到選手討論延賽時才想起過去，「都葉君璋的問題啦，他太了解我們了。」現任味全龍隊總教練葉君璋，在2009年年底遭到興農牛釋出，隔年加盟象隊就橫掃前東家。

鄭兆行也指出為什麼是葉君璋的原因，當時三大洋投球速沒有現在投手這麼威猛，「但控球都很準，加上捕手配球靈活。」延賽三天變成只是「多活3天」，即使算到對方第四戰會派出麥格倫，卻也難以翻盤。

前球星周思齊在台灣大賽也隨隊協助中信兄弟，回想當年參與2010年奪冠，實在有些不可思議，「我們那時候真的是蝦兵蟹將，很多人才剛進職棒，能拿下下半季冠軍就已經難以想像。」