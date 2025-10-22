中職／草率了…成晉沒算到宋晟睿臂力 猛打賞依舊火熱

樂天桃猿隊成晉經歷季後挑戰賽的低谷，在台灣大賽繳出超過7成的打擊率，只不過談到昨天3局下敲出的安打卻在二壘被觸殺，他說：「跑到一半就後悔了。」

成晉在季後挑戰賽出賽4場僅敲出2支安打、打擊率1成18，但到了台灣大賽卻是3戰就敲出8支安打、打擊率7成27，他認為有運氣成分，「自己狀態其實差不多，但一整年表現有起伏，挑戰賽剛好比較下去，之後有調整回來，自己想要成為更穩定的打者，這些經驗都是養分。」

昨天成晉的第1支安打敲到右外野深處，結果跑到二壘時被宋晟睿迅速回傳觸殺，成晉說：「草率了，我沒有算到他的臂力。打出去覺得基本上是二壘安打，有機會到三壘，但跑到一半就後悔了。」

近年參加季後賽的經驗，成晉認為進入比賽的情境要更快，比賽中可能一個美技就會轉變氣勢，自己則還是保持平常心，「享受高張力的氣氛，因為每年只有兩支球隊有這個機會。」