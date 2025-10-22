中職／看詹子賢開轟有心疼 江坤宇：他就像我哥哥

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
詹子賢在台灣大賽第三戰開轟。 中央社
中信兄弟隊昨天靠著詹子賢的一發關鍵全壘打，以2：0擊敗樂天桃猿隊在台灣大賽2連敗後搶下首勝，江坤宇心疼、喜悅的感情都浮出，「他就像是我哥哥一樣。」

詹子賢因日前家人過世，總冠軍賽前才歸隊，在第三戰更敲出關鍵全壘打致勝，江坤宇表示：「他回來的時候，我們都有給他擁抱，大家真的就像家人一樣，也滿心疼的，昨天那支全壘打為他開心，希望他的爸爸有看到。」

江坤宇今年在台灣大賽的首安尚未開張，不過他認為自己的成績不重要，重要是幫助球隊贏球，「狀況不會到不好，有些球打得不錯，但對方守得更好。」

江坤宇也一直以守備幫助球隊，昨天在6局下在二壘觸殺林政華的動作引發三呎線挑戰，他還原當下情況，因為自己已經站在壘線上，「要觸殺他，他的反應是往旁邊跳，有點放棄的感覺，繞得滿遠的。」

只不過當下裁判判定未觸殺、跑者安全上壘，經兄弟總教練平野惠一挑戰後才改判為偏離三呎線出局，江坤宇也認為，當下裁判站的角度可能看不清楚，「後來外野攝影機拍進來的角度，就比較清楚。」

兩隊在總冠軍賽前3場僅攻下8分，投手壓制外，守備也頻頻有美技出現，江坤宇也認為，守備一直是棒球勝負的重要因素，「有時自己打得好，對方守得好也沒辦法。」

