中職／上次延賽有「三大金剛」 魔神樂準備好：能力所及全力以赴

中華職棒總冠軍賽第二次遇到因雨延賽，原訂今天舉行的第四戰延後到明天，上一次延賽曾出現洋投「三大金剛」經典場面，這次魔神樂也說：「只要自己能力所及，就會全力以赴。」

中信兄弟、樂天桃猿隊經過延賽後，首戰先發投手羅戈、魔神樂都有可能「投一休四」在明天登板，不過兩隊維持原訂計畫由鄭浩均、凱樂先發登板。

魔神樂表示，自己在這幾天還是好好調整，照護好身體，「不知道球團、教練團最終是怎麼決定（登板日），但自己要準備好。」雖然遇到下雨延賽，但調整上還是如同季中的準備方式一樣。

中職上次台灣大賽因雨延賽時，兄弟只用了3名洋投卡斯帝、麥格倫、羅曼就吃下4場比賽全部局數橫掃對手，例行賽四大金剛中的庫倫甚至沒上場機會，而猿隊在季後挑戰賽也曾讓先發的魔神樂、威能帝中繼登板，以精簡的投手戰力勝出。

被問到是否有意比照辦理時？魔神樂表示，自己很開心來中職第二年就能打到台灣大賽，也享受這樣的氛圍，「能力所及之下，能做到的我都會去做。」