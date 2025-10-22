快訊

中職／象猿G4延賽對傷兵利多…平野惠一特別提醒：要照顧身體

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一點出，延賽期間最重要是維持身體健康。記者季相儒／攝影
中華職棒總冠軍賽第四戰因雨延期，兩隊今天還是來到桃園棒球場練習，中信兄弟隊總教練平野惠一點出，延賽期間最重要是維持身體健康，也不能因此鬆懈，樂天桃猿古久保健二認為這正是讓有傷球員好好調整的時候。

今年台灣大賽前三場在台北大巨蛋舉行，不用擔心天候問題，不過後續賽事都在桃園、洲際等戶外球場進行，今天就受到連日大雨導致場地無法進行比賽，甚至明天開打機會也不高。

平野惠一指出，這個時候要進行調整是最困難的事，「不過兩隊條件都一樣。今天也提醒選手，首先是照顧身體，感冒、腸胃炎、受傷都要避免，延賽之後私人時間變多，這點要特別注意，再來就是比賽模式的開關，如何切換很重要，所以教練團要去思考如何幫助調整。」

古久保健二則指出，延賽的情況，對陣中身體有狀況的選手較好，像是林泓育的恢復狀況就接近百分百，如果比賽開打後，讓他擔任第四棒也是一個選項，只是因為無法守備，代表指定打擊人選就要調整。

林泓育缺陣期間，猿隊由林智平扛起第四棒，但目前安打難產，古久保健二表示，短期賽事要能調整需要抓到訣竅，「第一場也有三個保送，昨天內容不錯但沒有安打，明天是否先發要考慮一下。」

古久保健二 樂天桃猿 平野惠一

