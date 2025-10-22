中職／G4延賽先發不變 平野惠一想起那年日職「雨戰」

中華職棒總冠軍賽原訂今天開打的第四戰因下雨延後到明天，先發投手表定仍是中信兄弟隊鄭浩均、樂天桃猿隊凱樂，不過兩隊總教練也指出，考量到明天若繼續延賽，先發投手有重新思考。

今天第四戰兩隊原本就排定由鄭浩均、凱樂先發，延賽後沒有改變，猿隊總教練古久保健二表示：「如果再延期的話，會思考一下。」

中信兄弟隊總教練平野惠一則指出，因為不只今天，明天之後的天氣也都會有影響，「要好好思考，聽說整周都會下雨。兩隊都希望好的環境去發揮。」

古久保健二表示，自己過去在日職時期參與的季後賽，剛好都在巨蛋球場舉行，在樂天金鷲對到西武、軟銀都是在巨蛋，在歐力士主場就是巨蛋，所以沒遇過因雨延賽。

平野惠一則透露，選手時期自己也都是在巨蛋打季後賽，但轉任教練後有一場印象深刻的比賽，那就是2017年高潮系列賽首輪阪神對上橫濱隊，「雨大到場地都變得太糟糕，球隊也有去反應，但聯盟擔心影響後面賽程，所以還是照打。」