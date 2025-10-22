快訊

T17、T18爭議落幕 專家揭急轉彎2大主因：新壽無條件下車是最佳解方

入夜7縣市續發豪雨特報 北部迎雨下到周六

國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／G4延賽先發不變 平野惠一想起那年日職「雨戰」

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一。記者陳正興／攝影
中信兄弟隊總教練平野惠一。記者陳正興／攝影

中華職棒總冠軍賽原訂今天開打的第四戰因下雨延後到明天，先發投手表定仍是中信兄弟隊鄭浩均、樂天桃猿隊凱樂，不過兩隊總教練也指出，考量到明天若繼續延賽，先發投手有重新思考。

今天第四戰兩隊原本就排定由鄭浩均、凱樂先發，延賽後沒有改變，猿隊總教練古久保健二表示：「如果再延期的話，會思考一下。」

中信兄弟隊總教練平野惠一則指出，因為不只今天，明天之後的天氣也都會有影響，「要好好思考，聽說整周都會下雨。兩隊都希望好的環境去發揮。」

古久保健二表示，自己過去在日職時期參與的季後賽，剛好都在巨蛋球場舉行，在樂天金鷲對到西武、軟銀都是在巨蛋，在歐力士主場就是巨蛋，所以沒遇過因雨延賽。

平野惠一則透露，選手時期自己也都是在巨蛋打季後賽，但轉任教練後有一場印象深刻的比賽，那就是2017年高潮系列賽首輪阪神對上橫濱隊，「雨大到場地都變得太糟糕，球隊也有去反應，但聯盟擔心影響後面賽程，所以還是照打。」

樂天金鷲 平野惠一 古久保健二

延伸閱讀

中職／古久保看到平野惠一偷笑 猿象教頭談轉播「沒有畫面」

中職／兄弟切換「挑戰者模式」扳回一城 平野惠一：我們知道站起來的方法

中職／兄弟首戰輸球後…平野惠一拿出Netflix、握壽司比喻

中職／怠慢守備送對手二壘打 平野惠一：那是不好的漏洞

相關新聞

中職／上次延賽有「三大金剛」 魔神樂準備好：能力所及全力以赴

中華職棒總冠軍賽第二次遇到因雨延賽，原訂今天舉行的第四戰延後到明天，上一次延賽曾出現洋投「四大金剛」經典場面，這次魔神樂...

中職／G4延賽先發不變 平野惠一想起那年日職「雨戰」

中華職棒總冠軍賽原訂今天開打的第四戰因下雨延後到明天，先發投手表定仍是中信兄弟隊鄭浩均、樂天桃猿隊凱樂，不過兩隊總教練也...

中職／古久保看到平野惠一偷笑 猿象教頭談轉播「沒有畫面」

中華職棒總冠軍賽第三戰因轉播「沒有畫面」導致中信兄弟的挑戰落空，樂天桃猿隊古久保健二被拍到掩嘴失笑，今天透露原因，「我看...

中職／看詹子賢開轟有心疼 江坤宇：他就像我哥哥

中信兄弟隊昨天靠著詹子賢的一發關鍵全壘打，以2：0擊敗樂天桃猿隊在台灣大賽2連敗後搶下首勝，江坤宇心疼、喜悅的感情都浮出...

中職／草率了…成晉沒算到宋晟睿臂力 猛打賞依舊火熱

樂天桃猿隊成晉經歷季後挑戰賽的低谷，在台灣大賽繳出超過7成的打擊率，只不過談到昨天3局下敲出的安打卻在二壘被觸殺，他說：...

中職／象猿G4延賽對傷兵利多…平野惠一特別提醒：要照顧身體

中華職棒總冠軍賽第四戰因雨延期，兩隊今天還是來到桃園棒球場練習，中信兄弟隊總教練平野惠一點出，延賽期間最重要是維持身體健...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。