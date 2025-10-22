快訊

國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

T17、T18爭議落幕 專家揭急轉彎2大主因：新壽無條件下車是最佳解方

新壽同意放手！宣布T17、T18合意解約 蔣萬安18時親自回應

日職／巨人球團放行挑戰大聯盟 岡本和真：知道世界很嚴苛

聯合新聞網／ 綜合報導
岡本和真。聯合報系資料照
岡本和真。聯合報系資料照

日本職棒讀賣巨人隊今天宣布，主砲岡本和真將透過入札制度挑戰大聯盟。今天球團也為此舉辦記者會。

巨人球團今天正式宣布岡本和真入札的消息，程序將在11月1日啟動，成為2019年山口俊和2020年菅野智之後，巨人隊第三位獲准透過入札挑戰大聯盟的球員。

岡本在記者會開場時表示，「這次決定透過入札制度挑戰MLB，我非常感謝支持我的老闆、監督、隊友、球團相關人員，以及一直給我溫暖應援的球迷，謝謝大家。」

岡本透露自己一直有挑戰大聯盟的念頭，沒有特別想去哪支球隊。他也提到與監督阿部慎之助的關係，「從他就任以來，我就說過想打MLB。他告訴我要全力為球隊付出，因此我一直保持這種心情。作為球隊的監督，他覺得這對球隊是損失；但他一直支持我，我也和他談過這些。」

有媒體提到大聯盟成功的日本內野手較少，岡本回應：「我知道這是非常嚴苛的世界，也有人說留在日本比較好。但這些事真的只有親自試過才知道，所以我完全清楚這點，也做好心理準備。」

除了岡本和真之外，日職東京養樂多燕子隊「村神」村上宗隆也預計挑戰大聯盟，兩人都將成為大聯盟自由市場的角落內野手人選。

岡本和真 日職 MLB 讀賣巨人

