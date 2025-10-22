聽新聞
中職／古久保看到平野惠一偷笑 猿象教頭談轉播「沒有畫面」
中華職棒總冠軍賽第三戰因轉播「沒有畫面」導致中信兄弟的挑戰落空，樂天桃猿隊古久保健二被拍到掩嘴失笑，今天透露原因，「我看到平野惠一在偷笑才笑出來的。」
昨天詹子賢第9局面將球敲到左外野線邊，他跑上二壘但裁判判決為界外，兄弟提出挑戰後，裁判進入小房間審視，隨後宣布因沒有畫面維持原判，不計挑戰次數，詹子賢回到打擊區後最終遭到三振。
鏡頭捕捉到猿隊總教練古久保健二當下面露困惑，邊用手掩嘴邊搖頭，古久保健二表示：「看到轉播沒有拍到落球點，想說應該會維持原判，就看了一下三壘休息室，看到平野在偷笑，所以就笑了出來，之後我會先低頭再笑。」
平野惠一也坦言當下有露出笑容，「畢竟想要挑戰但是沒有畫面，這樣不就沒有重播輔助的意義了？首先界內界外需要判定，也要讓選手信服，詹欸努力跑到二壘，他一定想要知道，球迷也需要說明。」
平野惠一也指出，因為挑戰只有2次，當下還在想這會不會算次數，賽後也有跟裁判聊到，畫面這一點作為中職的課題，是未來要去解決的。
古久保健二也指出，這樣的情況不管哪個球場都可能發生，而日、美、韓職棒都可以作為參考，像是攝影機架設的位置等等，「可以的話慢慢去做改變。」
