中職／向猿迷兌現承諾 籃籃大巨蛋跑三圈表情失守：居然有轉播

樂天桃猿在台灣大賽第三戰雖然輸球，但從季後挑戰賽打上來到前兩戰取得2連勝，「推進隊長」籃籃兌現承諾，在領隊牧野幸輝、團長Aby與阿杰陪同下，繞著大巨蛋跑完三圈，籃籃笑說：「我原本以為領隊跑三圈會受不了，沒想到先受不了的是我自己。」

在跑步前，籃籃拿起麥克風，用堅定的聲音說：「走到現在真的很辛苦，但我們是從地獄爬出來的球隊。我們不會放棄，希望大家不要氣餒。等一下我會在場中跑三圈，因為我在挑戰賽承諾過，如果打進台灣大賽，我就在大巨蛋跑三圈。」

籃籃更加碼宣布：「我們牧野領隊也會跟我一起跑。」現場瞬間爆出熱烈掌聲與加油聲，粉絲們拱Aby、吉祥物猿氣也加入，籃籃笑著回應「猿氣說他跑一圈」，Aby更說：「我們會順利贏球，希望大家一起來桃園。」

樂天桃猿應援團「推進隊長」籃籃（右ㄧ）兌現承諾，在領隊牧野幸輝（左二）、團長Aby（左一）與阿杰（右二）陪同下，繞著大巨蛋跑完三圈。圖／樂天桃猿隊提供

籃籃開始在大巨蛋場內繞著球場外圍奔跑，也不時與猿迷致意，這一幕不只是履行約定，更是樂天精神最真實的象徵。全場近三萬名觀眾賽後沒有離開，眾人歡呼並拿起手機拍攝。

籃籃跑完後分享心情，第一圈滿是興奮，邊跑邊向看台揮手；到了第二圈，速度慢了下來，只能比出大拇指向球迷致意。她笑說：「第三圈我完全沒辦法看球迷，表情管理也失控，後來才發現居然有轉播，大腿酸到快動不了，還好身邊的領隊、Aby、杰哥一直幫我加油。」

籃籃也感性地感謝其他應援團長，「今天比賽應援團長們和我就打算，得幾分就加跑幾圈，一直在找時機宣告，但後來攻勢沒有延續，真的很可惜。也真的很謝謝他們賽後很講義氣的說跑就跑，最後跟著我一起跑完！」

面對接下來的比賽，籃籃向所有樂天的十號隊友喊話：「我們從上到下大家團結一心，不管發生什麼事情都會一起努力、一起面對！」

她也感性地感謝球迷們，「今天自發性地喊口號為球隊打氣，那一刻我真的覺得跑得很值得，也非常感動！」接下來台灣大賽G4將回到桃園主場，呼籲十號隊友們一起進場，為樂天集氣，攜手迎接下一場勝利。