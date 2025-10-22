中職／台灣大賽第3戰向國軍致敬 邀請救災贈帽士官長開球

快訊

中央社／ 台北22日電
中華職棒總冠軍賽（台灣大賽）第3戰賽前主場樂天桃猿隊特別播放國軍花蓮救災前導影片，並邀請在光復救災時贈與女童帽子的暖心士官長陳保宏（圖）來開球。中央社 中央通訊社
中職總冠軍賽昨天在台北大巨蛋進行第3戰，主場球隊樂天桃猿隊邀請在花蓮光復鄉救災時，贈與女童帽子的暖心士官長陳保宏擔任開球嘉賓，向馳援災區、守護家園的國軍致敬。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽）第3戰，昨天樂天桃猿以台北大巨蛋為主場迎戰中信兄弟隊，湧入3萬7088名觀眾；賽前首先在大螢幕播放花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流國軍救災影片，隨後由陸軍10軍團101旅士官長陳保宏擔任開球嘉賓，獲得觀眾喝采。

陳保宏在花蓮光復鄉救災期間，將叢林帽送給小女孩的影片，在網路上廣為流傳，返回部隊後也受到陸軍10軍團指揮部指揮官李榮華中將表揚，並肯定所有投入救災任務的官兵辛勞。

針對擔任開球嘉賓，陳保宏向軍聞社表示，每一位投入救災的官兵都非常辛苦，能夠代表國軍站上投手丘，感受到民眾給予的掌聲與喝采，深感榮譽；他也強調，未來將持續肩負保家衛國的使命，不負民眾期待。

