中職／流浪獅有家了 統一獅與台南市政府發共同聲明

統一獅隊明年終於有望結束「流浪」之旅，統一球團今天與台南市政府體育局發表共同聲明，因風災損壞的台南棒球場將先進行頂棚拆除計畫，亞太棒球場預計明年先採按次租用方式作為獅隊主場使用。

統一獅與台南市政府體育局共同聲明如下：

近日廣大球迷及市民關心臺台南市棒球場修繕及亞太成棒主球場是否能作為中職例行賽球使用議題給予許多建議，10月20日台南市體育局局長陳良乾與市府同仁，與球隊進行研討會議，經雙方各項意見交換後，期待雙方合作下共同解決問題，顧及市民及棒球迷權益，10月21日達成共識，並簽署共同聲明內容，說明如下：

一、台南市立棒球場修繕：

雙方合意先行拆除包含一、三壘側看台之鋼構頂棚部分，避免影響市民與球迷安全。

本次拆除工程完成後，將由結構技師進行專業檢視，並依整體評估結果研議後續使用方案。

二、亞太棒球場主球場：

雙方將合作積極加速中職認證程序，以期早日完成認證作業。

雙方同意，待中華職棒聯盟職棒賽事場館審核通過後，115年配合中職賽事時程以亞太成棒主球場，採用按次租用方式，費用依「台南市公有運動場地收費標準」公告之收費標準為基礎，長期租用及其他協助事項等將另行協議。