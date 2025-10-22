快訊

中職／猿象手感都很冷…前3戰合計8分追平史上最低紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台灣大賽前3戰兩隊合計僅攻下8分，追平總冠軍賽史上前3戰最低得分紀錄。 聯合報系資料照
今年中華職棒台灣大賽前3戰形成投手戰，單隊單場最高僅打下3分，而前3戰兩隊合計僅攻下8分，更是追平總冠軍賽史上前3戰最低得分紀錄，上一次是32年前。

中信兄弟昨天以2：0擊敗樂天桃猿隊，在台灣大賽戰績追到1勝2敗，前兩場則是猿隊以3：0、2：1擊敗兄弟，在台北大巨蛋的三場比賽兩隊打擊手感都很冰冷。

中職總冠軍賽史上前3戰最低得分紀錄原本是1993年兄弟象與統一獅隊爭冠，前3場合計8分、單隊單場最高4分，今年象猿爭冠也追平這項紀錄。

順帶一提，總冠軍賽前3場最高總得分則是54分，出現在2017年的Lamigo桃猿對兄弟，當時兄弟雖然以8：5搶下第一勝，但接下來兩場猿隊都以14：5、19：3大幅勝分差贏球，第三戰一度改寫中職兩隊單場最高得分紀錄，但在2019年被相同組合的第4、第5戰超越。

原訂今天在桃園棒球場舉行的第4戰則因連日大雨宣布延期至23日，也讓兩隊浮現首戰先發洋投「投1休4」再登板的可能性，而中職前4戰兩隊單場最低得分同樣是1993年，當時第4戰僅得到2分、前4戰合計10分。

