中職／台灣大賽轉播「沒畫面」退回挑戰 蔡其昌回應了

中信兄弟隊在總冠軍賽第三戰以2：0擊敗樂天桃猿隊，系列賽追到1勝2敗，只不過9局上詹子賢敲出的左外野飛球因轉播單位沒拍到畫面無法挑戰界內界外，讓球迷傻眼，中職會長蔡其昌也在社群上回覆，將在領隊會議中修改規定。

詹子賢第9局面對蘇俊璋將球就掃到左外野邊線附近，他一路跑上二壘，但裁判判決為界外，兄弟提出挑戰後，裁判進入小房間審視，但宣布是因沒有畫面不計挑戰次數，維持原判，詹子賢回到打擊區後最終遭到三振。

鏡頭捕捉到猿隊總教練古久保健二當下面露困惑，邊用手掩嘴邊搖頭，被問到當時為何失笑？他坦言是在聽到「沒有畫面」後忍不住笑了出來，「在這種大場面，又是在台北大巨蛋，這是往後需要改進的地方。」

有球迷也忍不住在「Threads」上抱怨，「都民國114年了欸，怎麼我們還在看職棒元年等級的轉播畫面？例行賽拍不好就算了，台灣大賽一堆的Play不是沒畫面就是在亂拍。」

被標注的蔡其昌也隨後回應：「轉播工作由各個球團各自發包，各自訂定契約。我打算在下一次的領隊會議，修改規定，提案強制要求從季後賽開始必須提升攝影機的數量。」