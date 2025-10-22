中職／台灣大賽G4延賽！連日大雨場地不佳 暫定23日再戰
中華職棒總冠軍賽第四戰移師桃園棒球場舉行，這個系列賽第一場戶外球場賽事，因為北部連續降雨導致場地狀況不佳，聯盟提前宣布比賽將延期至23日，預計明天繼續在原場地舉行。
中華職棒聯盟公告：「原定10月22日(週三)樂天桃園球場總冠軍賽第4場賽事，因連日降雨天候狀況不佳、場地積水，本場比賽將延至10月23日(週四)18:35於樂天桃園球場進行。」
總冠軍賽前3戰有台北大巨蛋「罩著」，即使昨天北部大雨也能照常舉行，今天開始的後面賽程都將在桃園、洲際等戶外球場舉行，因天氣因素先將第四戰移往原本無賽事的移動日，但如果天候持續不佳，就連洲際的賽程也可能受到影響。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言