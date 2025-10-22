快訊

中職／詹子賢「消失的二壘打」沒畫面 蔡其昌：將提案增加攝影機

聯合新聞網／ 綜合報導
詹子賢。 中央社
台灣大賽G3出現電視輔助判決爭議，中信兄弟詹子賢9局上擊出左外野高飛球，兄弟提出挑戰，但因轉播單位「無畫面」，最終維持界外原判。中職會長蔡其昌表示，下次領隊會議將提案，強制要求季後賽增加攝影機數量。

9局上兄弟以2：0領先樂天桃猿隊，首名打者詹子賢擊出左外野高飛球，被判定為界外球，兄弟提出挑戰，裁判最終宣布：「因為沒畫面維持原判，不計挑戰次數。」

此判決引發大量球迷不滿，紛紛批評轉播單位的品質，詹子賢該打席遭到三振，不過兄弟最終仍以2：0贏球，系列賽以1：2落後。

有球迷在網路上傳自攝現場影片，認為該球落在界內。對於這次爭議，蔡其昌也在社群平台回應，「轉播工作由各球團各自發包，各自訂定契約。我打算在下一次領隊會議修改規定，提案強制要求從季後賽開始，必須提升攝影機的數量。」

蔡其昌 詹子賢 台灣大賽 中信兄弟 樂天桃猿

