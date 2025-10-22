中職／總冠軍賽G4兄弟鄭浩均先發 猿派凱樂搶聽牌

中央社／ 台北21日電
中信兄弟投手鄭浩均。圖／中信兄弟提供
中職7戰4勝制總冠軍賽第3戰中信兄弟隊今天以2比0擊敗樂天桃猿隊，系列賽首勝開張，明天第4戰移師樂天桃園棒球場，兄弟派投手鄭浩均，桃猿推洋投凱樂先發搶第3勝聽牌。

總冠軍賽（台灣大賽）桃猿前2戰搶勝，第3戰不敵兄弟，賽後戰績2勝1敗，第4戰門票售罄，將有1.8萬名觀眾。

兄弟搶下關鍵勝利、免於被聽牌劣勢，而鄭浩均本季對桃猿有2場先發出賽，投10局失掉3分責失分，無勝敗成績，對戰防禦率2.70，也將是鄭浩均首度在台灣大賽登板。

樂天桃猿隊洋投凱樂。圖／聯合報系資料照片
凱樂（Caleb Charles Baragar）今年僅在一軍有3場出賽紀錄，其中1場對手就是兄弟，總計投5局被敲出3支安打，投出3次四壞保送、4次三振，無失分，無關勝敗，對戰防禦率0。

明天比賽很可能受天氣狀況影響，但兩隊都有預先規劃不同版本投手調度安排，兄弟力拚延續勝場，桃猿要搶聽牌第3勝；桃猿目前戰績2勝1敗，兄弟戰績1勝2敗，據中職統計數據，總冠軍賽率先取得3勝1敗球隊奪冠機率82.4%。

