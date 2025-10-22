中職／不再流浪！統一獅主場 明年有望遷台南亞太棒訓中心

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場年初啟用，未如預期成統一獅主場，也還有多項缺失致無法達到中職安全標準與認證，議員喊話「市府多幫忙一些」。南市府表示，已達成共識，主球場將租給統一球團做為明年賽季主場。

南市體育局長陳良乾說，亞太棒訓中心初期由體育局管理，以單季或球季的方式承租給球團，明年中職賽季前，成棒主、副球場及少棒球場、練習場、室內練習場等，將舉辦爆米花甲組成棒賽、職棒冬季聯盟比賽，韓國樂天、恐龍等職棒隊也將租用主球場進行春訓，另，統一球團也將租用亞太成棒副球場進行春訓等。

亞太棒訓中心先前因相關招商條件而流標，7月丹娜絲颱風造成統一獅主場的南市立棒球場毀損，今年球季未再辦過一軍賽事，球迷戲稱「流浪獅」，尤其統一獅今年無緣晉級台灣大賽，球迷近期不斷在市長黃偉哲社群帳號留言要求「可以先好好處理亞太棒球場嗎？」、「統一獅也變浪人了」等。

市議員朱正軒昨說，統一獅與台南在地連結非常深，更是中職唯一從創隊到現在從未離開過的球隊，希望市府能多幫忙一些。

中職提出亞太成棒主球場的缺失改善項目，包含場邊護墊目前約18至30公分，要求改為10至15公分、室內牛棚燈光昏暗、外野全壘打標竿加高等。陳良乾說，改善工程已發包，力拚年底前通過中職複檢；針對市立棒球場，他說，待修繕部分不影響練習，原有營運契約持續履行，為統一獅訓練及二軍比賽使用，後續要重建或修建會與球團進一步討論。