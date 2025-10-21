中職／「備胎」變台灣大賽止敗英雄 韋禮加讓桃猿不舒服

原本被預期是「備胎」，中信兄弟隊洋投韋禮加因其他隊友（柯威士）狀況奇差，而意外獲留到大限之後，今天在總冠軍賽第3戰繳出6.2局無失分好投，幫助兄弟以2：0擊敗樂天桃猿隊，成為兄弟開張勝場的關鍵功臣之一。

韋禮加例行賽並無對戰猿隊的經驗，首度過招就在台灣大賽，讓猿隊打線出局如風，僅用68球完成6.2局投球，被敲5安打、無失分。

韋禮加表示，雖然在例行賽沒有碰過猿隊，但球隊對他們有研究，前兩場也有觀察對方打者，「他們前兩場在比較舒服狀態去攻擊，今天要讓對方在打擊區不舒服，有利用邊邊角角的球壓迫他們，今天他們打出來的球就沒有這麼強勁，收到不錯的效果。」

兄弟賽前處於2連敗，再輸就要面臨沒有退路的絕境，韋禮加知道這一場的重要性，帶著野心和鬥志去面對，「昨天比較晚睡，想著用怎麼樣的策略對決對方他們打者，今天塞內角球攻擊他們，很開心今天拿下勝利延長戰線。」

韋禮加球數雖然仍有空間，但第7局兩出局在梁家榮敲出二壘打後，兄弟啟動換投，平野也知道韋禮加會想續投，直接在記者會上就轉頭問他：「你很想多投一點吧？」平野表示，這樣的比賽考量用球數已經不太有意義，而是各自把角色好好完成，小比分的差距戰，吳俊偉、李振昌都成功壓制對手打線，投手群一起完成這場比賽。