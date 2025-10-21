快訊

電梯故障門沒關…台中4旬男往後跌3樓墜電梯井 多處骨折慘死

中職／「備胎」變台灣大賽止敗英雄 韋禮加讓桃猿不舒服

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊洋投韋禮加。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊洋投韋禮加。記者季相儒／攝影

原本被預期是「備胎」，中信兄弟隊洋投韋禮加因其他隊友（柯威士）狀況奇差，而意外獲留到大限之後，今天在總冠軍賽第3戰繳出6.2局無失分好投，幫助兄弟以2：0擊敗樂天桃猿隊，成為兄弟開張勝場的關鍵功臣之一。

韋禮加例行賽並無對戰猿隊的經驗，首度過招就在台灣大賽，讓猿隊打線出局如風，僅用68球完成6.2局投球，被敲5安打、無失分。

韋禮加表示，雖然在例行賽沒有碰過猿隊，但球隊對他們有研究，前兩場也有觀察對方打者，「他們前兩場在比較舒服狀態去攻擊，今天要讓對方在打擊區不舒服，有利用邊邊角角的球壓迫他們，今天他們打出來的球就沒有這麼強勁，收到不錯的效果。」

兄弟賽前處於2連敗，再輸就要面臨沒有退路的絕境，韋禮加知道這一場的重要性，帶著野心和鬥志去面對，「昨天比較晚睡，想著用怎麼樣的策略對決對方他們打者，今天塞內角球攻擊他們，很開心今天拿下勝利延長戰線。」

韋禮加球數雖然仍有空間，但第7局兩出局在梁家榮敲出二壘打後，兄弟啟動換投，平野也知道韋禮加會想續投，直接在記者會上就轉頭問他：「你很想多投一點吧？」平野表示，這樣的比賽考量用球數已經不太有意義，而是各自把角色好好完成，小比分的差距戰，吳俊偉、李振昌都成功壓制對手打線，投手群一起完成這場比賽。

樂天桃猿 中信兄弟 吳俊偉

延伸閱讀

中職／轉播炸裂挑戰遭退回 桃猿教頭笑了、兄弟教頭不發表意見

圖輯／中職台灣大賽 韋禮加6.2局好投 阻止樂天聽牌

中職／賞桃猿體驗「零分感」 兄弟搶下1勝躲過被聽牌

中職／朱承洋台灣大賽連2場救援成功 丟掉負面想法

相關新聞

中職／賞桃猿體驗「零分感」 兄弟搶下1勝躲過被聽牌

中信兄弟隊拒絕被「聽牌」，今天由洋投韋禮加先發6.2局無失分，率隊以2：0擊敗樂天桃猿隊，黃衫軍終於在總冠軍賽開張勝場，...

中職／詹子賢開轟問天上爸爸有沒有看到 談兄弟戰友是「厝內人」

台灣大賽之前經歷父喪，詹子賢今天在第3戰敲出致勝陽春砲，賽後受訪一度哽咽難以言語，繞壘時只有一個念頭，「問爸爸，有沒有看...

中職／終於！兄弟打到第3戰首度領先 詹子賢敲陽春砲

中信兄弟隊在今年總冠軍賽的第一次領先、第一分打點，終於在系列賽第3戰等到，詹子賢第2局敲出陽春砲，幫助兄弟開張分數。

中職／前5局暴力猿變冷吱吱 韋禮加用不到50球史上第二人

樂天桃猿隊在總冠軍賽以2連勝開局，今天在第3戰前5局攻勢卻涼涼的，讓中信兄弟隊洋投韋禮加僅用49球就完成前5局投球，成為...

中職／37088人進場！大破總冠軍賽史上猿隊主場票房紀錄

樂天桃猿隊帶著總冠軍賽2連勝，今天首度迎接主場戰役，台北大巨蛋湧入3萬7088人，打破猿隊隊史在總冠軍賽主場票房紀錄。

中職／兄弟打線冷到心寒 前兩戰全數落後打席史上首見

中華職棒總冠軍賽今天進行第三戰，中信兄弟隊處於0勝2敗局面，必須想辦法扳回，打線狀況仍是觀察重點，前兩戰不僅不識領先滋味...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。