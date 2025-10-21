快訊

電梯故障門沒關…台中4旬男往後跌3樓墜電梯井 多處骨折慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／詹子賢開轟問天上爸爸有沒有看到 談兄弟戰友是「厝內人」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
詹子賢第2局的陽春砲，幫助中信兄弟隊在這波系列賽首度取得領先。記者季相儒／攝影
詹子賢第2局的陽春砲，幫助中信兄弟隊在這波系列賽首度取得領先。記者季相儒／攝影

台灣大賽之前經歷父喪，詹子賢今天在第3戰敲出致勝陽春砲，賽後受訪一度哽咽難以言語，繞壘時只有一個念頭，「問爸爸，有沒有看到。」

中信兄弟隊今天以2：0擊敗樂天桃猿隊，克服前兩戰的劣勢，詹子賢第2局陽春砲，讓兄弟首度嘗到領先滋味。總教練平野惠一表示，詹子賢的這支全壘打非常重要，「就像上一場林立的全壘打，把勇氣傳達給全隊，詹欸這支全壘打也很好地幫我們扳回一城。」

詹子賢在大賽前經歷父親過世，為此向球隊請假，練球時間也因此受到影響，他坦言這陣子因為比較沒有時間練球，也不知道擊球感覺究竟是好或不好，今天賽前平野說好球進來就積極一點，「也沒想到剛好打出去感覺很好。」就連平野都說，看了差點流淚，「相信天上的子賢爸爸有助一臂之力。」

談到繞壘當下的想法時，詹子賢久久無法言語，當時最想知道天上的爸爸有沒有看到。至於回到休息區後隊友的反應，他笑說：「隊友可能知道我內心比較『那個』，只有說水喔！沒有多說什麼。」詹子賢回想這段時間隊友給自己的關懷與慰問，對此滿懷感謝，「我的隊友就像我的厝內人。」

兄弟今天另一位打線功臣是王政順，單場3安打，包括第3局帶有1分打點的二壘打。聊到他，詹子賢恢復日常的搞笑模式，「他一直是我覺得打擊很好的選手，比其他人都還好，加上心理素質好，可能和我常欺負他有關係。」

詹子賢 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／兄弟切換「挑戰者模式」扳回一城 平野惠一：我們知道站起來的方法

中職／轉播炸裂挑戰遭退回 桃猿教頭笑了、兄弟教頭不發表意見

圖輯／中職台灣大賽 韋禮加6.2局好投 阻止樂天聽牌

圖輯／詹子賢陽春砲 台灣大賽G3中信暫領先

相關新聞

中職／賞桃猿體驗「零分感」 兄弟搶下1勝躲過被聽牌

中信兄弟隊拒絕被「聽牌」，今天由洋投韋禮加先發6.2局無失分，率隊以2：0擊敗樂天桃猿隊，黃衫軍終於在總冠軍賽開張勝場，...

中職／詹子賢開轟問天上爸爸有沒有看到 談兄弟戰友是「厝內人」

台灣大賽之前經歷父喪，詹子賢今天在第3戰敲出致勝陽春砲，賽後受訪一度哽咽難以言語，繞壘時只有一個念頭，「問爸爸，有沒有看...

中職／終於！兄弟打到第3戰首度領先 詹子賢敲陽春砲

中信兄弟隊在今年總冠軍賽的第一次領先、第一分打點，終於在系列賽第3戰等到，詹子賢第2局敲出陽春砲，幫助兄弟開張分數。

中職／前5局暴力猿變冷吱吱 韋禮加用不到50球史上第二人

樂天桃猿隊在總冠軍賽以2連勝開局，今天在第3戰前5局攻勢卻涼涼的，讓中信兄弟隊洋投韋禮加僅用49球就完成前5局投球，成為...

中職／37088人進場！大破總冠軍賽史上猿隊主場票房紀錄

樂天桃猿隊帶著總冠軍賽2連勝，今天首度迎接主場戰役，台北大巨蛋湧入3萬7088人，打破猿隊隊史在總冠軍賽主場票房紀錄。

中職／兄弟打線冷到心寒 前兩戰全數落後打席史上首見

中華職棒總冠軍賽今天進行第三戰，中信兄弟隊處於0勝2敗局面，必須想辦法扳回，打線狀況仍是觀察重點，前兩戰不僅不識領先滋味...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。