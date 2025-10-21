中職／詹子賢開轟問天上爸爸有沒有看到 談兄弟戰友是「厝內人」

台灣大賽之前經歷父喪，詹子賢今天在第3戰敲出致勝陽春砲，賽後受訪一度哽咽難以言語，繞壘時只有一個念頭，「問爸爸，有沒有看到。」

中信兄弟隊今天以2：0擊敗樂天桃猿隊，克服前兩戰的劣勢，詹子賢第2局陽春砲，讓兄弟首度嘗到領先滋味。總教練平野惠一表示，詹子賢的這支全壘打非常重要，「就像上一場林立的全壘打，把勇氣傳達給全隊，詹欸這支全壘打也很好地幫我們扳回一城。」

詹子賢在大賽前經歷父親過世，為此向球隊請假，練球時間也因此受到影響，他坦言這陣子因為比較沒有時間練球，也不知道擊球感覺究竟是好或不好，今天賽前平野說好球進來就積極一點，「也沒想到剛好打出去感覺很好。」就連平野都說，看了差點流淚，「相信天上的子賢爸爸有助一臂之力。」

談到繞壘當下的想法時，詹子賢久久無法言語，當時最想知道天上的爸爸有沒有看到。至於回到休息區後隊友的反應，他笑說：「隊友可能知道我內心比較『那個』，只有說水喔！沒有多說什麼。」詹子賢回想這段時間隊友給自己的關懷與慰問，對此滿懷感謝，「我的隊友就像我的厝內人。」

兄弟今天另一位打線功臣是王政順，單場3安打，包括第3局帶有1分打點的二壘打。聊到他，詹子賢恢復日常的搞笑模式，「他一直是我覺得打擊很好的選手，比其他人都還好，加上心理素質好，可能和我常欺負他有關係。」