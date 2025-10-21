中職／兄弟切換「挑戰者模式」扳回一城 平野惠一：我們知道站起來的方法

中信兄弟隊身為本季例行賽王者，在總冠軍賽遭遇苦戰，直到今天第3戰才以2：0擊敗樂天桃猿隊扳回一城，總教練平野惠一透露昨天與選手的談話，期許兄弟像猿隊一樣，改以挑戰者的心態去面對比賽。

兄弟前兩戰打線0打點入袋，打擊狀況備受矚目，今天第2局靠詹子賢陽春砲打開氣勢，王政順也有單場3安打，包括第3局的二壘打貢獻1分打點。

平野透露昨天開會時和選手的對話，他說桃猿以挑戰者的身分打上來，拿下二連勝，今天又在主場出賽，「現在我們是二連敗，我們要改變心態，也要以挑戰者的身分去打這個比賽。」他說今天賽前看到選手，就感受到眼神和鬥志完全不一樣。

談到兩位關鍵打者表現，平野表示，詹子賢先馳得點的全壘打，讓他看了也很想掉眼淚，「這發全壘打帶給大家安定感及氣勢，相信在天國的詹子賢爸爸，也會相當開心。」他指出，詹子賢前陣子因為請假、尚在調整狀況，對於讓他上場的時機一直在思考，「現在看來，他能上場真的太好了。」

至於王政順，平野表示，他為球隊帶來期待以上的表現，「雖然最後一個打席被紅中直球三振，但其實有很多強打者都說紅中直球是最難打的，可見他是一個強打者。」

兄弟仍處於落後局面，平野信心喊話，「雖然我們跌倒了，但我們知道站起來的方法。」前兩場兄弟無緣在主場拿下勝利，今天外野仍湧入大量象迷，平野也再次表達感激，「感謝今天下雨天來進場看球的球迷，這不是理所當然的事情，感謝所有的球迷。」