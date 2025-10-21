聽新聞
中職／轉播炸裂挑戰遭退回 桃猿教頭笑了、兄弟教頭不發表意見
中信兄弟隊今天以2：0擊敗樂天桃猿隊，在總冠軍賽扳回一城，追成1勝2敗，第9局詹子賢的打席，從可能的二壘打，因「沒有畫面」最終降級為三振，在台灣大賽發生這種狀況，賽後引起熱議，猿隊教頭古久保健二坦言需要改善，兄弟教頭平野惠一則是不發表意見。
詹子賢第9局面對蘇俊璋，第1球就掃向左外野邊線附近，他一路跑上二壘，這球判決為界外，兄弟提出挑戰，裁判進入小房間審視後，宣布因為沒有畫面不計挑戰次數。詹子賢繼續該打席，最終遭到三振。
鏡頭捕捉到古久保當下面露困惑，邊用手掩嘴邊搖頭，被問到當時為何失笑？他坦言是在聽到「沒有畫面」後忍不住笑了出來，「在這種大場面，又是在台北大巨蛋，這是往後需要改進的地方。」平野對此則表示，不發表意見。
