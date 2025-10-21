中職／賞桃猿體驗「零分感」 兄弟搶下1勝躲過被聽牌

中信兄弟隊拒絕被「聽牌」，今天由洋投韋禮加先發6.2局無失分，率隊以2：0擊敗樂天桃猿隊，黃衫軍終於在總冠軍賽開張勝場，在系列賽仍處於1勝2敗落後。

猿隊由黃子鵬先發，第2局遭詹子賢敲陽春砲，第3局王威晨一壘打、王政順二壘打串連，兄弟再下一城，黃子鵬最終以4.2局被敲7安打、失2分收工。

猿隊面對0：2落後難以翻越，兄弟韋禮加先發6.2局僅被敲5安打，讓猿隊打線出局如風，前兩局都是三上三下，雖在第3局被連兩棒敲安，但成晉打向右外野方向的落地安打，連跑兩個壘包遭到宋晟睿傳球阻殺出局，也讓林政華的二壘打留下遺憾。

韋禮加持續省球模式，前5局投完只用49球，第6局遭遇危機，前兩位打者成晉、林政華都敲安打，林立打向中間方向，游擊手江坤宇接球後試圖觸殺跑向二壘的林政華，雖持球手疑未碰到跑者，但兄弟提出挑戰後改判跑離三呎線出局，猿隊後續為一出局、一三壘有人局面，陳晨威打向一壘方向的平飛球被許基宏沒收，林立回壘不及，猿隊的攻勢斷在雙殺守備。

猿隊在7局下、兩出局由梁家榮敲二壘打，兄弟換上吳俊偉接手，余德龍打向游擊方向，遭江坤宇美技攔下傳一壘完成封殺，讓猿隊分數持續掛蛋。