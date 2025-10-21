中職／37088人進場！大破總冠軍賽史上猿隊主場票房紀錄

樂天桃猿隊帶著總冠軍賽2連勝，今天首度迎接主場戰役，台北大巨蛋湧入3萬7088人，打破猿隊隊史在總冠軍賽主場票房紀錄。

猿隊以年度第三之姿打進季後賽，季後挑戰賽逆勢撂倒上半季冠軍統一獅隊，挺進台灣大賽，也為球隊帶來驚人票房收益，今天在台北大巨蛋票房開出3萬7088人佳績，表訂明天在桃園棒球場進行的第4戰，則是早已宣告1萬8000張門票完售。