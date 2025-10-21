快訊

中職／前5局暴力猿變冷吱吱 韋禮加用不到50球史上第二人

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊洋投韋禮加。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊洋投韋禮加。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊在總冠軍賽以2連勝開局，今天在第3戰前5局攻勢卻涼涼的，讓中信兄弟隊洋投韋禮加僅用49球就完成前5局投球，成為總冠軍史上第二人。

兄弟此役推出韋禮先發，讓猿隊打線出局如風，前兩局都是三上三下，第3局一出局後成晉敲出右外野方向落地安打，連跑兩個壘包遭到宋晟睿傳球阻殺出局，也讓下一棒林政華的二壘打硬生生少了「滷蛋」。

韋禮加第4局僅用7球抓到3個出局數，持續省球模式，前4局投完僅用36球、前5局用49球。

總冠軍賽史上先發投手完成前5局投球時的最少球數紀錄，來自2013年第4戰義大犀牛隊馬克45球，當時前5局用球數依序為10、10、6、9、10球，也是過去唯一一位在50球內完成前5局投球，韋禮加成為史上第二人。

前6局最少球數紀錄為62球，同樣由馬克保持，若推進至7局，紀錄則是2003年第2戰興農牛隊勇壯76球。

中信兄弟隊洋投韋禮加。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊洋投韋禮加。記者季相儒／攝影

樂天桃猿 中信兄弟 成晉

相關新聞

中職／終於！兄弟打到第3戰首度領先 詹子賢敲陽春砲

中信兄弟隊在今年總冠軍賽的第一次領先、第一分打點，終於在系列賽第3戰等到，詹子賢第2局敲出陽春砲，幫助兄弟開張分數。

中職／前5局暴力猿變冷吱吱 韋禮加用不到50球史上第二人

樂天桃猿隊在總冠軍賽以2連勝開局，今天在第3戰前5局攻勢卻涼涼的，讓中信兄弟隊洋投韋禮加僅用49球就完成前5局投球，成為...

中職／37088人進場！大破總冠軍賽史上猿隊主場票房紀錄

樂天桃猿隊帶著總冠軍賽2連勝，今天首度迎接主場戰役，台北大巨蛋湧入3萬7088人，打破猿隊隊史在總冠軍賽主場票房紀錄。

中職／兄弟打線冷到心寒 前兩戰全數落後打席史上首見

中華職棒總冠軍賽今天進行第三戰，中信兄弟隊處於0勝2敗局面，必須想辦法扳回，打線狀況仍是觀察重點，前兩戰不僅不識領先滋味...

中職／傳火腿對徐若熙展開調查 歐力士和大聯盟球團也有興趣

味全龍隊24歲火球男徐若熙季後將挑戰旅外，日媒報導指出，日本火腿隊正在調查徐若熙，作為明年外籍球員的潛在人選。 根據《日刊體育》報導，目前歐力士猛牛隊和美職大聯盟球隊，都對徐若熙有興趣，預計引發

中職／邱駿威連3戰列不上場 古久保健二：希望野手全登錄

中職總冠軍賽第3戰樂天桃猿投手邱駿威今天仍在不上場名單，桃猿總教練古久保健二解釋，主要考量野手群身體狀況比較多，每場比賽...

