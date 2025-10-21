聽新聞
中職／前5局暴力猿變冷吱吱 韋禮加用不到50球史上第二人
樂天桃猿隊在總冠軍賽以2連勝開局，今天在第3戰前5局攻勢卻涼涼的，讓中信兄弟隊洋投韋禮加僅用49球就完成前5局投球，成為總冠軍史上第二人。
兄弟此役推出韋禮先發，讓猿隊打線出局如風，前兩局都是三上三下，第3局一出局後成晉敲出右外野方向落地安打，連跑兩個壘包遭到宋晟睿傳球阻殺出局，也讓下一棒林政華的二壘打硬生生少了「滷蛋」。
韋禮加第4局僅用7球抓到3個出局數，持續省球模式，前4局投完僅用36球、前5局用49球。
總冠軍賽史上先發投手完成前5局投球時的最少球數紀錄，來自2013年第4戰義大犀牛隊馬克45球，當時前5局用球數依序為10、10、6、9、10球，也是過去唯一一位在50球內完成前5局投球，韋禮加成為史上第二人。
前6局最少球數紀錄為62球，同樣由馬克保持，若推進至7局，紀錄則是2003年第2戰興農牛隊勇壯76球。
