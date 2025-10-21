中職／朱承洋台灣大賽連2場救援成功 丟掉負面想法

中職樂天桃猿隊投手朱承洋在總冠軍賽前兩場登板奪2次救援成功，把主場象迷聲「當作幫我加油、給自己更多信心」；第5度打總冠軍賽，直言心態不同，丟掉負面想法、更穩定。

30歲的朱承洋雖非桃猿在這次7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽）名單中最年長投手，卻是名單內總冠軍賽經驗最多投手，與先發投手黃子鵬都是第5度參與中華職業棒球大聯盟總冠軍賽。

朱承洋系列賽前兩戰都後援登板，各投1局無失分、拿下2次救援成功。朱承洋表示，主場中信兄弟隊球迷加油聲很大，但當作幫自己加油、增添更多信心。

朱承洋19日第2戰9局接替登板，先被首名打者敲出二壘打、接著投出觸身球保送，最後靠雙殺，再讓打者敲出滾地球出局穩守、情緒振奮。

朱承洋表示，自己造成危機，當然也有壓力，可順利守下、壓力釋放，也擁抱8局登板的投手陳冠宇。

總冠軍賽經驗豐富的朱承洋說，「菜鳥」時期較易有太多負面想法，經許多大賽洗禮，現在上場面對狀況更穩定，太多負面想法反而會讓自己節奏亂掉。