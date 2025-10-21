中職／終於！兄弟打到第3戰首度領先 詹子賢敲陽春砲

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟詹子賢開轟。記者季相儒／攝影
中信兄弟詹子賢開轟。記者季相儒／攝影

中信兄弟隊在今年總冠軍賽的第一次領先、第一分打點，終於在系列賽第3戰等到，詹子賢第2局敲出陽春砲，幫助兄弟開張分數。

兄弟前兩場合計只拿1分，唯一分數還要「感謝」樂天桃猿隊洋投威能帝的暴投送分，兩戰打完0打點為台灣大賽史上第一隊，此外，兄弟前兩戰在1局上被猿隊攻下分數後，全場不曾追平，兩戰下來僅留下落後打席，也是過去總冠軍賽不曾出現的慘澹風景。

已經吞下2敗的兄弟，今天在第3戰面對猿隊先發投手黃子鵬，兄弟打線在2局上成為率先開張分數的一方，詹子賢敲出陽春砲，攻下兄弟在本次系列賽的第1分打點。

