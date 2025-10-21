聽新聞
0:00 / 0:00
中職／終於！兄弟打到第3戰首度領先 詹子賢敲陽春砲
中信兄弟隊在今年總冠軍賽的第一次領先、第一分打點，終於在系列賽第3戰等到，詹子賢第2局敲出陽春砲，幫助兄弟開張分數。
兄弟前兩場合計只拿1分，唯一分數還要「感謝」樂天桃猿隊洋投威能帝的暴投送分，兩戰打完0打點為台灣大賽史上第一隊，此外，兄弟前兩戰在1局上被猿隊攻下分數後，全場不曾追平，兩戰下來僅留下落後打席，也是過去總冠軍賽不曾出現的慘澹風景。
已經吞下2敗的兄弟，今天在第3戰面對猿隊先發投手黃子鵬，兄弟打線在2局上成為率先開張分數的一方，詹子賢敲出陽春砲，攻下兄弟在本次系列賽的第1分打點。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言