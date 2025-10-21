快訊

中職／邱駿威連3戰列不上場 古久保健二：希望野手全登錄

中央社／ 台北21日電
樂天桃猿投手邱駿威。 報系資料照

中職總冠軍賽第3戰樂天桃猿投手邱駿威今天仍在不上場名單，桃猿總教練古久保健二解釋，主要考量野手群身體狀況比較多，每場比賽希望全體野手都登錄，才做出這選擇。

中華職棒總冠軍賽（台灣大賽）由中信兄弟與樂天桃猿爭冠，兩隊各可以帶32人，但每場比賽有4人列為不上場名單；桃猿隊今天不上場名單為3名洋投魔神樂（Marcelo Martinez）、凱樂（Caleb Baragar）、威能帝（Pedro Fernandez），另外投手邱駿威連3場都在不上場名單中。

被問起邱駿威是否有什麼狀況，桃猿隊總教練古久保健二表示，球員本身沒有什麼狀況，主要考量野手群身體狀況比較多，每場比賽希望全體野手都登錄，才會做出這樣的選擇。

被問起目前內野守備安排，古久保健二表示，系列賽主要規劃一壘就是梁家榮、三壘為林智平，林智平第2戰時狀態感覺沒有很好，但還是會以他為主。

桃猿隊季後賽守備表現穩定，古久保健二表示，例行賽和季後賽氛圍不同，球員的專注力更高，也提到游擊手馬傑森開季守備狀況比較多、不穩定，心情上也蠻低落的，但透過練習、不斷突破，也有找回自信，「信心來了，平常想不到的Play也可以在大賽中呈現出來。」

桃猿隊19日第2戰8局下1分領先時，被中信兄弟攻佔滿壘，古久保健二被拍到頻低頭沒看場上，最後桃猿用雙殺化解危機、1分未失，古久保健二振奮高舉雙手。

古久保健二笑說，知道被電視拍到一直低頭沒看場內，最後二壘手林子偉、游擊手馬傑森雙殺配合很漂亮，手不自覺就舉起來了。

樂天桃猿 古久保健二 邱駿威

