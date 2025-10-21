聽新聞
中職／莊昕諺台灣大賽前2戰都熱身未登板 笑稱是開心的累
中職總冠軍賽樂天桃猿隊前2戰只動用2名牛棚投手，但莊昕諺牛棚熱身畫面也成話題；莊昕諺表示，兩場比賽都5局左右開始熱身，拆彈角色隨時準備好登板，「就算累也是開心的累。」
桃猿隊投手莊昕諺在季後挑戰賽第4戰，在牛棚一路從4局熱身到延長賽第10局，被隊友笑說熱到「臭火焦」，總冠軍賽（台灣大賽）前2戰也都在牛棚熱身準備，還被戲稱，只要莊昕諺在牛棚熱身，桃猿就會贏球。
莊昕諺今天賽前受訪笑說，只要球隊贏球就開心，透露通常都是2局左右就會進到牛棚，先觀察先發投手狀況、隨時準備動起來。
總冠軍賽前2戰，莊昕諺表示，大概5、6局左右就開始熱身，反覆準備了4、5次，剛好先發投手都沒有特別的狀況，接到勝利組牛棚投手陳冠宇、朱承洋登板。
莊昕諺提到，今年例行賽表現不算好，季後賽這段期間狀況不錯，教練團設定給他的角色就是拆彈，隨時準備好等教練的電話，很想要上場投球，很享受很多球迷替球隊加油的氣氛。
桃猿隊總教練古久保健二表示，莊昕諺的熱身和身體狀況牛棚教練都會調整注意，沒有太大的問題。
