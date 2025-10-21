聽新聞
中職／兄弟打線依然沒有陳俊秀 平野談攻擊困境：思考把握機會
中信兄弟隊在台灣大賽前兩戰都遭到攻陷，處於0勝2敗劣勢，今天第3戰先發打線出爐，前兩場未亮相的陳俊秀，依然從板凳出發。
兄弟前兩場合計只拿1分，這1分還是靠猿隊洋投威能帝暴投跑回，打點掛蛋寫下台灣大賽首見紀錄。此外，猿隊前兩場都在1局上就拿到分數，兄弟接下來連追平能力都沒有，更遑論領先，兩戰下來全部落後局面打席，也是過去總冠軍賽不曾出現的慘澹風景。
談到前兩戰的攻擊困境，平野表示，本來就是面對優秀的投手，並不是那麼容易出現機會，要思考的是怎樣把握機會。
由於明天表定第4戰的桃園棒球場賽事延賽機率高，是否影響調度安排？平野對此回應，雖然有延賽可能，但重點還是今天，「有做了各種準備，不管遇到什麼狀況，都不會太慌張。」
中信兄弟隊台灣大賽G3先發陣容
1棒 王威晨 指定打擊
2棒 岳政華 中外野手
3棒 王政順 三壘手
4棒 許基宏 一壘手
5棒 詹子賢 左外野手
6棒 江坤宇 游擊手
7棒 岳東華 二壘手
8棒 高宇杰 捕手
9棒 宋晟睿 右外野手
先發投手：韋禮加
