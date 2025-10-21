快訊

中職／兄弟打線依然沒有陳俊秀 平野談攻擊困境：思考把握機會

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊陳俊秀至今尚未出賽。記者季相儒／攝影

中信兄弟隊在台灣大賽前兩戰都遭到攻陷，處於0勝2敗劣勢，今天第3戰先發打線出爐，前兩場未亮相的陳俊秀，依然從板凳出發。

兄弟前兩場合計只拿1分，這1分還是靠猿隊洋投威能帝暴投跑回，打點掛蛋寫下台灣大賽首見紀錄。此外，猿隊前兩場都在1局上就拿到分數，兄弟接下來連追平能力都沒有，更遑論領先，兩戰下來全部落後局面打席，也是過去總冠軍賽不曾出現的慘澹風景。

談到前兩戰的攻擊困境，平野表示，本來就是面對優秀的投手，並不是那麼容易出現機會，要思考的是怎樣把握機會。

由於明天表定第4戰的桃園棒球場賽事延賽機率高，是否影響調度安排？平野對此回應，雖然有延賽可能，但重點還是今天，「有做了各種準備，不管遇到什麼狀況，都不會太慌張。」

中信兄弟隊台灣大賽G3先發陣容

1棒 王威晨 指定打擊

2棒 岳政華 中外野手

3棒 王政順 三壘手

4棒 許基宏 一壘手

5棒 詹子賢 左外野手

6棒 江坤宇 游擊手

7棒 岳東華 二壘手

8棒 高宇杰 捕手

9棒 宋晟睿 右外野手

先發投手：韋禮加

中信兄弟隊陳俊秀至今尚未出賽。記者季相儒／攝影

台灣大賽 中信兄弟 威能帝

