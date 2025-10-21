快訊

「大仁哥」陳柏霖閃兵50萬交保！棒棒堂小杰35萬交保致歉：將配合檢調調查

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／G2尾盤好緊張阿公不敢看 「最好牛棚被打也沒辦法」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿總教練古久保健二。報系資料照
樂天桃猿總教練古久保健二。報系資料照

各種眼看守不住的局面，樂天桃猿隊在今年季後賽屢次上演奇蹟守備，包括前天的總冠軍賽第二戰，戰況緊張到鏡頭捕捉到包括總教練古久保健二、洋投威能帝在內都數度低頭，像是球迷一樣不敢看場上狀況。

「比賽回去後，有聽說有被鏡頭拍到。」古久保今天聽聞此事也笑了，他還原自己當下想法，「已經派出冠宇、小朱，派上我們最好的牛棚，真的失分也是沒辦法的事，只能說對方打者厲害。」

該役8局下，兄弟無人出局、滿壘局面，眼看不可能不掉分，猿隊出現兩記關鍵守備，先是二壘手林子偉抓到本壘的出局數，曾頌恩代打送向二壘方向的滾地球，林子偉接球傳二壘，馬傑森徒手接球，不浪費任何時間傳一壘完成雙殺。朱承洋負責的第9局，也讓前兩位打者上壘，危機時刻詹子賢打向三壘，林智平接球先踩三壘再傳一壘完成雙殺，化解大半危機。

古久保也認證，馬傑森的徒手接傳可以雙殺成功，真的是很漂亮的守備，當選手信心上來時，平常沒預期過的play也可能做得出來。

談到自家守備在季後賽進化，古久保則說：「我也不知道原因在哪，可能例行賽和季後賽氛圍不一樣，選手進入季後賽後專注力比起季賽更專注。」

樂天桃猿 馬傑森 林子偉

延伸閱讀

中職／桃猿力拚聽牌 G3複製貼上勝利打線

中職／神守備不居功 林子偉加碼：馬傑森也很帥

中職／守備不再「吱離破碎」 桃猿教頭大讚林子偉穩守、馬傑森徒手接傳

中職／威能帝7局失1分+林子偉神守備 兄弟滿壘中計台灣大賽吞2連敗

相關新聞

中職／桃猿力拚聽牌 G3複製貼上勝利打線

中華職棒總冠軍賽連續第3戰在台北大巨蛋登場，但今天改由樂天桃猿隊當「主人」，已經2勝在手的猿隊，此役先發打線出爐，維持前...

中職／兄弟打線冷到心寒 前兩戰全數落後打席史上首見

中華職棒總冠軍賽今天進行第三戰，中信兄弟隊處於0勝2敗局面，必須想辦法扳回，打線狀況仍是觀察重點，前兩戰不僅不識領先滋味...

中職／傳火腿對徐若熙展開調查 歐力士和大聯盟球團也有興趣

味全龍隊24歲火球男徐若熙季後將挑戰旅外，日媒報導指出，日本火腿隊正在調查徐若熙，作為明年外籍球員的潛在人選。 根據《日刊體育》報導，目前歐力士猛牛隊和美職大聯盟球隊，都對徐若熙有興趣，預計引發

中職／G2尾盤好緊張阿公不敢看 「最好牛棚被打也沒辦法」

各種眼看守不住的局面，樂天桃猿隊在今年季後賽屢次上演奇蹟守備，包括前天的總冠軍賽第二戰，戰況緊張到鏡頭捕捉到包括總教練古...

中職／籃籃宣布今天大巨蛋跑3圈 網：注意莊昕諺有沒有在牛棚

樂天桃猿隊應援團推進隊長籃籃日前發祭品文，晉級台灣大賽就跑大巨蛋三圈，如今她將實現諾言，但不是場外跑。 今天台北持續下大雨，由於正常上班上課，在大巨蛋進行的台灣大賽G3也如期舉行。籃籃今天稍早發

中職／「流浪獅」有望回家！亞太棒球場力拼年底改善達中職標準

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程今年初完工啟用，但球場迄今仍有缺失，無法達到中職安全標準與認證，加上原市立棒球場因風災...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。