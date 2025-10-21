中職／G2尾盤好緊張阿公不敢看 「最好牛棚被打也沒辦法」

各種眼看守不住的局面，樂天桃猿隊在今年季後賽屢次上演奇蹟守備，包括前天的總冠軍賽第二戰，戰況緊張到鏡頭捕捉到包括總教練古久保健二、洋投威能帝在內都數度低頭，像是球迷一樣不敢看場上狀況。

「比賽回去後，有聽說有被鏡頭拍到。」古久保今天聽聞此事也笑了，他還原自己當下想法，「已經派出冠宇、小朱，派上我們最好的牛棚，真的失分也是沒辦法的事，只能說對方打者厲害。」

該役8局下，兄弟無人出局、滿壘局面，眼看不可能不掉分，猿隊出現兩記關鍵守備，先是二壘手林子偉抓到本壘的出局數，曾頌恩代打送向二壘方向的滾地球，林子偉接球傳二壘，馬傑森徒手接球，不浪費任何時間傳一壘完成雙殺。朱承洋負責的第9局，也讓前兩位打者上壘，危機時刻詹子賢打向三壘，林智平接球先踩三壘再傳一壘完成雙殺，化解大半危機。

古久保也認證，馬傑森的徒手接傳可以雙殺成功，真的是很漂亮的守備，當選手信心上來時，平常沒預期過的play也可能做得出來。

談到自家守備在季後賽進化，古久保則說：「我也不知道原因在哪，可能例行賽和季後賽氛圍不一樣，選手進入季後賽後專注力比起季賽更專注。」