中職／桃猿力拚聽牌 G3複製貼上勝利打線

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊先發投黃子鵬。 報系資料照

中華職棒總冠軍賽連續第3戰在台北大巨蛋登場，但今天改由樂天桃猿隊當「主人」，已經2勝在手的猿隊，此役先發打線出爐，維持前一場相同打線。

猿隊延續季後挑戰賽3連勝逆襲的氣勢，台灣大賽前兩場在魔神樂、威能帝好投帶領下贏球，讓賽前備受看好的中信兄弟隊反而處於劣勢。猿隊在今天第3戰首度出牌本土選手，黃子鵬也成為本屆台灣大賽第一位亮相的本土先發，兄弟則由韋禮加把關。

樂天桃猿隊台灣大賽G3先發陣容

1棒 林立 指定打擊

2棒 陳晨威 左外野手

3棒 林子偉 二壘手

4棒 林智平 三壘手

5棒 梁家榮 一壘手

6棒 林承飛 游擊手

7棒 宋嘉翔 捕手

8棒 成晉 右外野手

9棒 林政華 中外野手

先發投手：黃子鵬

樂天桃猿 台灣大賽 黃子鵬

