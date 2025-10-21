中職／桃猿力拚聽牌 G3複製貼上勝利打線
中華職棒總冠軍賽連續第3戰在台北大巨蛋登場，但今天改由樂天桃猿隊當「主人」，已經2勝在手的猿隊，此役先發打線出爐，維持前一場相同打線。
猿隊延續季後挑戰賽3連勝逆襲的氣勢，台灣大賽前兩場在魔神樂、威能帝好投帶領下贏球，讓賽前備受看好的中信兄弟隊反而處於劣勢。猿隊在今天第3戰首度出牌本土選手，黃子鵬也成為本屆台灣大賽第一位亮相的本土先發，兄弟則由韋禮加把關。
樂天桃猿隊台灣大賽G3先發陣容
1棒 林立 指定打擊
2棒 陳晨威 左外野手
3棒 林子偉 二壘手
4棒 林智平 三壘手
5棒 梁家榮 一壘手
6棒 林承飛 游擊手
7棒 宋嘉翔 捕手
8棒 成晉 右外野手
9棒 林政華 中外野手
先發投手：黃子鵬
