中職／籃籃宣布今天大巨蛋跑3圈 網：注意莊昕諺有沒有在牛棚

聯合新聞網／ 綜合報導
籃籃。聯合報系資料照
樂天桃猿隊應援團推進隊長籃籃日前發祭品文，晉級台灣大賽就跑大巨蛋三圈，如今她將實現諾言，但不是場外跑。

今天台北持續下大雨，由於正常上班上課，在大巨蛋進行的台灣大賽G3也如期舉行。籃籃今天稍早發文宣布要實現諾言，「今天賽後大巨蛋場內跑三圈，需要注意什麼嗎？」

貼文曝光後，網友們紛紛表示，「注意莊昕諺有沒有在牛棚熱身」、「注意牛棚裡的莊昕諺還在嗎？」「注意一下猿氣小子有沒有跟上，畢竟他會跑到一半去搭訕樂天女孩」、「請在關燈前跑完」、「不要跌倒」。

樂天桃猿投手莊昕諺季後挑戰賽G5，第4局到第10局都在牛棚熱身，但沒有上場，台灣大賽前2戰也都沒有上場，究竟他何時會登板，成為球迷觀戰重點之一。

