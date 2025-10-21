中職／「流浪獅」有望回家！亞太棒球場力拼年底改善達中職標準

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
亞太成棒主球場是全台最大室外棒球場，球場今年初完工啟用後，南市府積極與中華職棒聯盟及統一獅球團密切合作，南市府將以最高標準要求工程品質，朝向明年開季能讓亞太球場成為統一獅的主場，力拚盡速通過中職複檢。圖／南市府提供
亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程今年初完工啟用，但球場迄今仍有缺失，無法達到中職安全標準與認證，加上原市立棒球場因風災受損，讓在地統一獅球團彷彿成為「流浪獅」，引發不少球迷關注，南市體育局今出面說明，強調最快明年中職球賽可望在亞太棒球場開季，朝成為統一獅的主場前進。

中職統一獅今年無緣晉級台灣大賽，不少球迷難過之餘，近期更在不斷在市長黃偉哲臉書留言，要求「可以先好好處理亞太棒球場嗎？」、「統一獅也變浪人了」等，引發關注，不少議員也要求體育局盡速公布亞太棒球場改善進度。

市議員朱正軒說，統一獅與台南在地連結非常深，球迷也有很深的情感，更是中職唯一從創隊到現在從未離開過一座城市的球隊，在地專屬性非常高，即便在一些工程上需要雙方做協調，但就市民情感來說，希望市府能多幫忙一些，讓亞太棒球場在今年底前能達到中職比賽標準。

體育局長陳良乾說明，亞太成棒主球場是全台最大室外棒球場，可容納2萬5千名觀眾，不僅是台南重要建設，更是棒球迷的共同驕傲，球場有部分缺失正在改善中，工程已發包，工期預計45天，待改善後會再請中職聯盟驗證，力拚年底前通過中職比賽標準與安全規範複檢。

體育局表示，聯盟提出的改善項目主要都與球員安全有關，包含場邊護墊目前約18至30公分，要求改為10至15公分、室內牛棚燈光昏暗、外野全壘打標竿加高等，只要事涉球員安全問題，都會全部配合協助改善。

體育局強調，會以最高標準要求工程品質，確保球員安全、球迷觀賽舒適，逐步優化各項設施，此外，韓國職棒樂天巨人、NC恐龍隊均已接洽明年春訓再度使用亞太成棒副球場，主球場部分暫時以單季或球季方式承租給球團，並朝向明年開季成為統一獅的主場前進。

近期不少棒球迷關注亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程，南市府體育局今出面說明，強調最快明年球賽可望在亞太棒球場開季，朝成為統一獅的主場前進。記者萬于甄／攝影
亞太棒球村成棒主球場今年初完工啟用。圖／南市府提供
棒球 中職 統一獅

